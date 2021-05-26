悶熱抗疫戴口罩拯救肌膚2步驟 清潔＋調理新品搶上市

疫情期間，大家都要減少不必要的移動，但仍是有不少人得出門上班，要做好自身防疫工作，戴口罩不能少。但是近期天氣又悶又熱，戴著口罩難呼吸，且也會影響肌膚狀況，包括出油、過敏甚至紅腫發癢等，該如何緩解呢？解救口罩肌，兩步驟最重要，首重清潔，夏季則要加強保濕調理。

專科將超微米潔顏乳系列，全新升級，能夠針對口罩肌引發的肌膚狀況，先對症下藥，針對控油、淨荳、透亮功能的潔顏乳，更在意清潔力的可選專科潔顏慕絲，能夠有5倍細緻超濃密泡泡，深入毛孔清洗髒污，另也添加保濕成分蠶絲蛋白、雙重玻尿酸，洗完鍊後更能感受到保濕與潔淨感。