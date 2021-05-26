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悶熱抗疫戴口罩拯救肌膚2步驟 清潔＋調理新品搶上市

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
每天戴口罩，要如何拯救口罩肌呢？圖／摘自Pelexs
每天戴口罩，要如何拯救口罩肌呢？圖／摘自Pelexs

疫情期間，大家都要減少不必要的移動，但仍是有不少人得出門上班，要做好自身防疫工作，戴口罩不能少。但是近期天氣又悶又熱，戴著口罩難呼吸，且也會影響肌膚狀況，包括出油、過敏甚至紅腫發癢等，該如何緩解呢？解救口罩肌，兩步驟最重要，首重清潔，夏季則要加強保濕調理。

專科將超微米潔顏乳系列，全新升級，能夠針對口罩肌引發的肌膚狀況，先對症下藥，針對控油、淨荳、透亮功能的潔顏乳，更在意清潔力的可選專科潔顏慕絲，能夠有5倍細緻超濃密泡泡，深入毛孔清洗髒污，另也添加保濕成分蠶絲蛋白、雙重玻尿酸，洗完鍊後更能感受到保濕與潔淨感。

而針對戴完口罩後，肌膚不安定的狀況，肌研新推出極潤健康調理凝露，加入5種和漢植物精萃，包括薏仁、積雪草、魚腥草、母菊花、薄荷，以及舒緩成分甘草酸二鉀，針對肌膚出油、粉刺、敏感、泛紅的問題，進行改善與條理，也加入保濕成分玻尿酸、高效玻尿酸和維他命E，且採用凝露質地，一抹就能推開且快速吸收，也適合外出日曬後使用。

專科超微米控油潔顏乳n／100g／135元。圖／肌研提供
專科超微米控油潔顏乳n／100g／135元。圖／肌研提供
肌研極潤健康調理凝露／90g／650元。圖／肌研提供
肌研極潤健康調理凝露／90g／650元。圖／肌研提供
專科超微米潔顏慕絲n／150ml／219元。圖／肌研提供
專科超微米潔顏慕絲n／150ml／219元。圖／肌研提供

口罩 疫情

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