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演出時尚惡女的祖師娘 艾瑪湯普遜百萬真鑽氣場稱霸
迪士尼的真人版電影「時尚惡女：庫伊拉」（CRUELLA）預計將從本週起陸續於全球上映，精彩的預告也在各大網路平台發布。故事描述「101忠狗」中的經典反派庫伊拉的崛起，由奧斯卡影后（Emma Stone）艾瑪史東飾演這位極進所能想取得大麥町犬身上皮毛的服裝設計師，而劇中的大反派馮赫爾曼男爵夫人（Baroness Von Hellman）則是由前輩奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）飾演。
由於電影的背景設定在1970 年代的倫敦時尚界，因此配樂採用龐克搖滾，流露 70 年代的時尚前衛態度，而在時尚界身份地位舉足輕重的馮赫爾曼男爵夫人，在出席各大時尚活動時，就配戴了來自英倫的頂級鑽石品牌DE BEERS的珠寶。包括一整套以貝多芬「月光奏鳴曲」（Moonlight Sonata）為靈感而誕生的Arpeggia 系列18K白金五行鑽石項鍊和三行鑽石耳環，圓形明亮式鑽石排列於層疊的密鑲線條之上，將樂譜上悠揚的音符化為閃亮的視覺效果。
片中還出現一套Diamond Legends by De Beers 系列的 Cupid 高級珠寶鑽石項鍊，以兩條對稱的公主方形切割鑽石線條構成這條優雅項鍊的主體，並由一排欖尖形鑽石勾勒出丘比特的羽翼。另一條由18K白金和18K黃金打造的 Swan Lake 高級珠寶鑽石項鍊，則向柴可夫斯基的芭蕾舞劇之美致敬。Assana 高級珠寶鑽石項鍊則描繪將關於鑽石的古老傳說。DE BEERS也在全球各地，包括台灣在內，提供網購，訂價25萬美金（約750萬台幣）以內的珠寶均可於官網選購，並享免費配送到府及30天內可退換貨的服務。
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