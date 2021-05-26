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演出時尚惡女的祖師娘 艾瑪湯普遜百萬真鑽氣場稱霸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
艾瑪湯普遜在劇中配戴的DE BEERS Arpeggia 18K白金五行高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
艾瑪湯普遜在劇中配戴的DE BEERS Arpeggia 18K白金五行高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供

迪士尼的真人版電影「時尚惡女：庫伊拉」（CRUELLA）預計將從本週起陸續於全球上映，精彩的預告也在各大網路平台發布。故事描述「101忠狗」中的經典反派庫伊拉的崛起，由奧斯卡影后（Emma Stone）艾瑪史東飾演這位極進所能想取得大麥町犬身上皮毛的服裝設計師，而劇中的大反派馮赫爾曼男爵夫人（Baroness Von Hellman）則是由前輩奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）飾演。

由於電影的背景設定在1970 年代的倫敦時尚界，因此配樂採用龐克搖滾，流露 70 年代的時尚前衛態度，而在時尚界身份地位舉足輕重的馮赫爾曼男爵夫人，在出席各大時尚活動時，就配戴了來自英倫的頂級鑽石品牌DE BEERS的珠寶。包括一整套以貝多芬「月光奏鳴曲」（Moonlight Sonata）為靈感而誕生的Arpeggia 系列18K白金五行鑽石項鍊和三行鑽石耳環，圓形明亮式鑽石排列於層疊的密鑲線條之上，將樂譜上悠揚的音符化為閃亮的視覺效果。

片中還出現一套Diamond Legends by De Beers 系列的 Cupid 高級珠寶鑽石項鍊，以兩條對稱的公主方形切割鑽石線條構成這條優雅項鍊的主體，並由一排欖尖形鑽石勾勒出丘比特的羽翼。另一條由18K白金和18K黃金打造的 Swan Lake 高級珠寶鑽石項鍊，則向柴可夫斯基的芭蕾舞劇之美致敬。Assana 高級珠寶鑽石項鍊則描繪將關於鑽石的古老傳說。DE BEERS也在全球各地，包括台灣在內，提供網購，訂價25萬美金（約750萬台幣）以內的珠寶均可於官網選購，並享免費配送到府及30天內可退換貨的服務。

DE BEERS Swan Lake 高級珠寶彩鑽項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Swan Lake 高級珠寶彩鑽項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石耳環，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石耳環，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia 18K白金五行高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia 18K白金五行高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
艾瑪湯普遜在劇中配戴的DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石耳環，價格店洽。圖／DE BEERS提供
艾瑪湯普遜在劇中配戴的DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石耳環，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Diamond Legends by De Beers 系列Cupid高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Diamond Legends by De Beers 系列Cupid高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

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