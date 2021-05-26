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100年的美麗回望 江詩丹頓American 1921復刻絕品

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一枚是1921年代、一枚是2021年的復刻款，你分得出嗎？圖 / 江詩丹頓提供。
一枚是1921年代、一枚是2021年的復刻款，你分得出嗎？圖 / 江詩丹頓提供。

一個人百歲，我們或可稱之為人瑞，但一只表款問世100年，這是何等的驚奇？瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶祝American 1921腕表問世100周年，特別推出一款全世界僅一只的絕品手表American 1921 Pièce Unique，向咆哮的1920年代（Roaring Twenties）致意、也爬梳近三百年歷史傳奇表廠的時光記憶。

回顧過去，江詩丹頓的「修復工坊與歷史傳承部門」共保有約800件的機械工具、製表工作台和製表工具套件。對江詩丹頓而言，這些古件就像隱藏的寶石般，安靜封存著過往的時光；當時這些工作具用以手工製造零件，即便在近代由CNC自動化車床取代傳統的黃銅機械工具，這些古件仍保留至今，例如江詩丹頓的台北101專賣店上便有部分陳列可供欣賞。

根據資料，1921年的原型表款僅生產24枚，這讓American 1921的手表彌足珍貴。為重現這只古董的American 1921，江詩丹頓的工匠花上700小時研讀資料、文獻，最後完成了這約50%為古董零件、全數約90%以1920年代樣式製造的American 1921腕表。

19世紀末的平面車床用以忠實還原表殼元件，19世紀下半葉的圓角機則用來修正輪齒輪廓和直徑，20世紀初沖心鏨的功能，則將人工寶石軸眼嵌入底座...即便機芯製造過程的工具，都宛如對過去時光的美麗回望。江詩丹頓更找到1920年代的寶璣式精鋼指針，在經現代高溫燒製後蛻變成藍鋼樣式，而大明火琺瑯燒製的面盤，再經二次燒製，講究、不厭其煩。

最後這枚近90%、高程度還原1920年代風華的American 1921，枕型金質表殼成分採用1921年的18K 3N、而非今日的18K 5N製造，並較之當代更銳利的線條，加上11點鐘方向的表冠、表耳與表殼銜接處的結構，由115個零件組成的手上鍊1921機芯，都和1921年代僅生產24只的原型作幾無分別，似從古老時光重返，喚發著歷久彌新的風采，雋永如昔。

表款將先於紐約旗艦店展出，去年開幕的江詩丹頓紐約旗艦店，不僅是品牌看重北美市場的體現，更因American 1921源自美國市場的時代背景；之後則將陸續於日內瓦旗艦店，以及世界級拍賣會，巡迴展出。

1921年的一批指針，經過100年的時光終於蛻變成美麗的金屬藍色。圖 / 江詩丹頓提供。
1921年的一批指針，經過100年的時光終於蛻變成美麗的金屬藍色。圖 / 江詩丹頓提供。
為了考究1921年原始的Calibre Nouveau機芯，修復工坊與歷史傳承部門的工匠至少花上700小時研讀古籍與文獻。圖 / 江詩丹頓提供。
為了考究1921年原始的Calibre Nouveau機芯，修復工坊與歷史傳承部門的工匠至少花上700小時研讀古籍與文獻。圖 / 江詩丹頓提供。
主表盤與次表盤特地分為兩次的800度大明火琺瑯燒製。圖 / 江詩丹頓提供。
主表盤與次表盤特地分為兩次的800度大明火琺瑯燒製。圖 / 江詩丹頓提供。
復刻1921年代樣式的、2021年的江詩丹頓American 1921腕表，還原了枕型、古色古香而雅緻的時計風貌。圖 / 江詩丹頓提供。
復刻1921年代樣式的、2021年的江詩丹頓American 1921腕表，還原了枕型、古色古香而雅緻的時計風貌。圖 / 江詩丹頓提供。
扁平的表冠、特殊的表耳與表帶結構，都高程度還原1921年代的樣式。圖 / 江詩丹頓提供。
扁平的表冠、特殊的表耳與表帶結構，都高程度還原1921年代的樣式。圖 / 江詩丹頓提供。
即便是機芯製造過程的工具，都宛如一次對過去時光的美麗回望。圖 / 江詩丹頓提供。
即便是機芯製造過程的工具，都宛如一次對過去時光的美麗回望。圖 / 江詩丹頓提供。
為了還原1921年代的樣式，表殼是以18K 3N製造，而非時下流行的18K 5N。圖 / 江詩丹頓提供。
為了還原1921年代的樣式，表殼是以18K 3N製造，而非時下流行的18K 5N。圖 / 江詩丹頓提供。

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