大魚大肉送到家！20大超人氣生鮮電商平台快收藏

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？►點我提供題目

全民在家防疫救台灣！

本土疫情確診病例逐漸攀升，待在家不要外出成為每個人能夠對抗疫盡的最大努力，不過足不出戶待在家中，吃也成為一大問題，尤其不能上賣場、市場，魚肉蔬果怎麼買也頓時成為許多人頭痛的問題。

其實很多人不知道，隨著網購越來越發達，在網路上購買生鮮食材也不再是一件新鮮事，對許多人來說更是習以為常的管道。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，排除掉行銷活動的聲量，告訴你防疫在家期間，有哪20大生鮮平台讓你躺在家就能等著大魚大肉、新鮮蔬果送上門！

image source:pxhere

延伸閱讀：台灣十大超夯野味生態、釣魚釣蝦YouTuber 在家防疫也能重返大自然美好！





No.20 悠活農村

主打找回食物最初的風味，拉近產地與餐桌的距離，就像是親臨產地購買新鮮食材般，悠活農村強調友善生產、減少農藥及化肥使用等健康理念，網路上一直以來都受到不小好評，常見網友留下網購食材新鮮的正面好評價，但也有人認為份量不大、單價不便宜，是講究品質之下無法避免的小缺點。

網站連結點我

延伸閱讀：全台停課衝擊農漁民訂單！「防疫蔬菜、海鮮箱」統整平台 免出門搶菜更安心

image source: yooho

No.19 楊家海鮮王國

愛吃海鮮的人看過來！由白手起家，位於宜蘭蘇澳海邊的批發商楊家海鮮王國，進軍線上網購宅配市場後，打造出的海鮮線上商城，讓你躺在家就能輕鬆選購各式各樣新鮮漁貨，不管是好吃的鮭魚片、軟絲、花枝丸等，還是高級的天使紅蝦、生食級干貝應有盡有，滿足你的口腹之慾。

網站連結點我

延伸閱讀：居家隔離無法上班怎麼辦？ 請假、支薪、補償規定QA一次看

image source: yangsfish

No.15 放心初蔬果網

疫情期間不想冒著染易風險去市場人擠人買菜，只要上放心初蔬果網，新鮮蔬果就會由專人宅配到家，主打雙北三小時配送，並且能夠選擇時段配送到家，貼心的服務受到不少網友大讚。不過疫情期間由於訂單暴增，放心初蔬果網宣布週日晚間不開放訂購、週一全天不安排出貨，想訂購的民眾可得多加留意。

網站連結點我

延伸閱讀：比超商、全聯更厲害！直擊人心十大下載理由 全台優惠最多的美食App來了

image source: funthingtrue

No.14 湯瑪仕肉舖

如果你也是無肉不歡，喜愛大口吃肉的人，那你一定不能不知道湯瑪仕肉舖，這裡提供各式各樣牛肉，從品種部位、國別、草飼、穀飼等等，就算是極度講究的老饕味蕾也能被滿足。此外，不僅有台灣本土食材，更有從全球各地嚴選的羊肉、豬肉、海鮮等商品，選擇遠比平常去賣場、市場還要多更多。

網站連結點我

延伸閱讀：奇怪的知識增加了！網推超獵奇「漢方系飲料」：喝手搖也止咳化痰

image source: thomasmeat

No.12 福壽百貨店-生鮮

由福壽實業集團創立的線上購物平台福壽百貨店，除了寵物美食百匯小有名氣，專賣生鮮的鮮物臻品市集也受到不少消費者歡迎。與市場的最大差別在於他們許多產品來自於自己的零污染福壽生態牧場，強調天然、健康、無農藥殘留，不僅讓人吃得開心，嚴格把關的品質更要讓消費者吃得安心。

網站連結點我

延伸閱讀：不打烊更方便？水果店、神秘地下超市「24小時營業」原因超特別

image source: fwusow

No.8 台畜線上購物

擁有超過半載悠久品牌歷史的台畜，許多人不知道其實也能透過它的線上商城，輕鬆選購美味、健康、便利的各種高品質食品。除了有各式各樣的肉品，更從貼近一般家庭烹煮習慣的角度，分類出像是便當主菜、居家煮食組合等等，讓消費者能夠針對自己的需求一次購買經濟實惠的肉品。

網站連結點我

延伸閱讀：每次買東西都在為想要的世界投票！比錢重要的十大「消費覺醒」

image source: tham

No.7 安永鮮物

主打健康嚴選生鮮食材，全台有不少間實體門市的安永鮮物，從官方線上平台選，購不僅不用出門，還有更多的品項能夠選擇，從鮮活水產、肉品，甚至是養生藥膳、麵食雜貨，想要一次買齊防疫期間在家不出門需要的食材都沒問題！

網站連結點我

延伸閱讀：讓「斷捨離」變得好簡單！十大出清管道助你揮別過去

image source: anyongfresh

No.3 台灣好農

擁有來自台灣各地的自然有機、無毒種植的蔬果，以及與許多在地小農合作的食材，讓吃除了是一件享受的事情之外，也能兼顧環保愛地球。最特別的是可以透過「好農任務」專區，利用預購的方式，用行動支持農民產銷平衡。

網站連結點我

延伸閱讀：台灣人最愛看Netflix動畫、韓劇還是美劇？2020十大熱門影集排行出爐

image source: wonderfulfood

No.2 foodpanda-生鮮

很多人有外送需求時，幾乎都會想到的foodpanda平台，現在外送範圍也跨足越來越多領域，除了各種日用品都可以外送之外，生鮮蔬果也可以透過平台一鍵輕鬆下訂，不僅有跟其他品牌通路合作，旗下還有自己的熊貓超市嚴選各樣生鮮雜貨。雖然品項相對來說還不是太多，如果有優惠碼能夠撿便宜又能省去賣場時間，仍然相當吸引人。

網站連結點我

延伸閱讀：2020年企業突圍心法大解密！如何搶攻消費者心佔率？

image source: foodpanda

No.1 無毒農

近幾年來食安成為越來越多人首重議題，吃得安心也成為每一個消費者最關心的事情，主打無毒、友善、安心的無毒農因此快速竄起。不僅有產地直送專區，也有快速到貨服務，讓你今天下單隔天就到貨。此外，針對疫情也推出貼心的產地直送，防疫蔬菜免運費組合箱，內有一週份量的當季新鮮蔬菜，在家防疫仍能有滿滿均衡蔬菜營養量！

網站連結點我

延伸閱讀：致辛苦工作的你！私房錢3大方法犒賞自己 把錢變成喜歡的樣子

image source: greenbox





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月25日至2021年05月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『生鮮電商平台』相關文本進行分析，排除行銷活動貼文聲量，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」