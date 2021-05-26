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與學子「疫」起學英語 空英雜誌6月號開放免費下載

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
空中英語教室開放民眾下載三本雜誌六月號的內容。圖／空中英語教室提供
空中英語教室開放民眾下載三本雜誌六月號的內容。圖／空中英語教室提供

新冠肺炎疫情持續，空中英語教室表示，體貼家長、老師、孩子們的不便，推出輕鬆學習英語的「數位學習免費試閱」，只要上空中英語教室官網，即可免費下載「空中英語教室Studio Classroom」、「大家說英語Let's Talk in English」、「彭蒙惠英語Advanced」三本雜誌六月號的內容。

空中英語教室總經理蔡介士說，「數位學習免費試閱」活動主要以六月號三本不同程度的雜誌，包括「空中英語教室Studio Classroom」、「大家說英語Let's Talk in English」、「彭蒙惠英語Advanced」，全都提供在官網上面免費下載。

此外，蔡介士說，空英官網、YouTube、Line、IG、FB、廣播等平台上，一直都有許多讓大家免費學習的內容，包括「好想講英文」節目，以及多年來一直在做的英語教學電視節目，都可以看到空英英語教學的影片。

空中英語教室社長謝光哲也說，盼望能透過空英老師群精心編寫，及製作團隊所製作的精彩豐富影音內容，幫助老師們更省時省力的備課。同時也鼓勵在家的年輕學子們，在疫情停課的時候，空中英語教室繼續陪伴學員「疫起學好英語」，度過這困難的時期。

空中英語教室 疫情

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