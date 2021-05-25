聽新聞
test
0:00 / 0:00
周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 敞開胸懷和蔡依林「肌」情互動
周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫面可以看見蔡依林和敞開胸懷周興哲「肌」情互動，她也俏皮地在IG寫下「謝謝今晚心臟蹦蹦跳的哲哲」。
FENDI春夏以家人之間的親族情感為主，因此窗簾飄動的影影綽綽、餐巾與床單的刺繡織紋、母親手作的溫暖編織，都成了服裝的靈感，也廣泛運用觸感溫煦的亞麻布料和棉布等，藉由象徵家庭生活的物品或圖像，來描繪親密感；周興哲身上的亞麻西裝，袖口、西裝長褲上即裝飾了鏤空花紋的FF刺繡，展現精緻與輕盈的質感，他搭配FENDI Logo短靴，展現舞台魅力。
而周興哲在拍攝歌曲MV時，則是穿了BERLUTI夏季系列，襯衫來自與陶瓷藝術家Brian Rochefort合作的圖樣，崔始源、車勝元、林柏宏都曾演繹同款襯衫，是春夏季曝光度最高的男裝之一，呈現慵懶的男人味，也表現藝術氣息；他搭配灰色格紋金箔西裝套裝，呈現都會紳士的洗練風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言