周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 敞開胸懷和蔡依林「肌」情互動

周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫面可以看見蔡依林和敞開胸懷周興哲「肌」情互動，她也俏皮地在IG寫下「謝謝今晚心臟蹦蹦跳的哲哲」。

FENDI春夏以家人之間的親族情感為主，因此窗簾飄動的影影綽綽、餐巾與床單的刺繡織紋、母親手作的溫暖編織，都成了服裝的靈感，也廣泛運用觸感溫煦的亞麻布料和棉布等，藉由象徵家庭生活的物品或圖像，來描繪親密感；周興哲身上的亞麻西裝，袖口、西裝長褲上即裝飾了鏤空花紋的FF刺繡，展現精緻與輕盈的質感，他搭配FENDI Logo短靴，展現舞台魅力。