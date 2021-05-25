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周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 敞開胸懷和蔡依林「肌」情互動

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
周興哲近期分別演繹了FENDI、BERLUTI西裝。圖／FENDI提供、取自IG
周興哲近期分別演繹了FENDI、BERLUTI西裝。圖／FENDI提供、取自IG

周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫面可以看見蔡依林和敞開胸懷周興哲「肌」情互動，她也俏皮地在IG寫下「謝謝今晚心臟蹦蹦跳的哲哲」。

FENDI春夏以家人之間的親族情感為主，因此窗簾飄動的影影綽綽、餐巾與床單的刺繡織紋、母親手作的溫暖編織，都成了服裝的靈感，也廣泛運用觸感溫煦的亞麻布料和棉布等，藉由象徵家庭生活的物品或圖像，來描繪親密感；周興哲身上的亞麻西裝，袖口、西裝長褲上即裝飾了鏤空花紋的FF刺繡，展現精緻與輕盈的質感，他搭配FENDI Logo短靴，展現舞台魅力。

而周興哲在拍攝歌曲MV時，則是穿了BERLUTI夏季系列，襯衫來自與陶瓷藝術家Brian Rochefort合作的圖樣，崔始源、車勝元、林柏宏都曾演繹同款襯衫，是春夏季曝光度最高的男裝之一，呈現慵懶的男人味，也表現藝術氣息；他搭配灰色格紋金箔西裝套裝，呈現都會紳士的洗練風格。

BERLUTI夏季灰色格紋金箔西裝外套10萬9,000元。圖／BERLUTI提供
BERLUTI夏季灰色格紋金箔西裝外套10萬9,000元。圖／BERLUTI提供
袖口裝飾鏤空刺繡的FENDI白色西裝外套，79,000元。圖／FENDI提供
袖口裝飾鏤空刺繡的FENDI白色西裝外套，79,000元。圖／FENDI提供
周興哲演繹的FENDI白色西裝來自2021春夏系列。圖／FENDI提供
周興哲演繹的FENDI白色西裝來自2021春夏系列。圖／FENDI提供
周興哲在蔡依林演唱會穿FENDI白色西裝外套79,000元、西褲24,500元、棕色靴款37,500元。圖／取自IG
周興哲在蔡依林演唱會穿FENDI白色西裝外套79,000元、西褲24,500元、棕色靴款37,500元。圖／取自IG
周興哲在蔡依林演唱會穿FENDI白色西裝外套79,000元、西褲24,500元 ，小露性感胸肌。圖／取自IG
周興哲在蔡依林演唱會穿FENDI白色西裝外套79,000元、西褲24,500元 ，小露性感胸肌。圖／取自IG
周興哲在蔡依林演唱會穿FENDI白色西裝外套79,000元、西褲24,500元 ，小露性感胸肌。圖／取自IG
周興哲在蔡依林演唱會穿FENDI白色西裝外套79,000元、西褲24,500元 ，小露性感胸肌。圖／取自IG
周興哲身穿BERLUTI 2021夏季灰色格紋金箔西裝外套10萬9,000元、西褲4萬元、Brian Rochefort印花真絲襯衫44,000元。圖／BERLUTI提供
周興哲身穿BERLUTI 2021夏季灰色格紋金箔西裝外套10萬9,000元、西褲4萬元、Brian Rochefort印花真絲襯衫44,000元。圖／BERLUTI提供
FENDI棕色靴款，37,500元。圖／FENDI提供
FENDI棕色靴款，37,500元。圖／FENDI提供
周興哲身穿BERLUTI 2021夏季灰色格紋金箔西裝外套10萬9,000元、西褲4萬元、Brian Rochefort印花真絲襯衫44,000元。圖／BERLUTI提供
周興哲身穿BERLUTI 2021夏季灰色格紋金箔西裝外套10萬9,000元、西褲4萬元、Brian Rochefort印花真絲襯衫44,000元。圖／BERLUTI提供

西裝 FENDI 演唱會

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