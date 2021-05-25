停課延長！遠距學習必備萬元以下平板、筆電這裡入手

全台各級學校停課不停學，加上許多企業啟動居家辦公，最大困擾除了家中網路品質，還有線上學習/工作裝置不夠用的問題。針對需求，燦坤貼心推薦上班族與學生族適用機種，辦公首選Lenovo i5+GTX多工性價冠軍筆電，原價32,900元，優惠價24,900元，再享最高30期零利率，絕對是居家辦公的好幫手。預算有限的學生族，首推華碩E410小清新筆電，限量優惠價只要8,990元，幫學生顧功課又省荷包。日常想要攜帶方便，入手平板也是不錯的選擇，三星Galaxy Tab A7 32GB Wi-Fi優惠價6,850元，買就送保護貼與原廠皮套。如果不想出門，3C週邊商品更可至foodpanda下單，免出門就能送到家，首次訂購輸入優惠碼「FPTK200A」滿400元現折200元。

面對全台各級學校停課，燦坤也宣布將捐贈華碩、宏碁、微軟筆電共50台與15萬元善款，藉由政府教育單位的力量幫助弱勢家庭的學生，能夠在停課期間學習不間斷，透過完整的設備讓遠距教學順暢無阻。

另外，Lenovo也針對不同學生族群推薦多款筆電和平板，提高居家學習的效率。互動型平板電腦IdeaPad Duet Chromebook、Tab P11 Pro，均可搭配手寫筆、鍵盤使用，為國小學童帶來彈性十足的觸控、手寫體驗。IdeaPad Slim 5i、Yoga Slim 7i、Yoga Slim 7i Pro等高效能筆電，則適合國高中生使用，帶來高效能的學習效果。而針對同時具有學習與娛樂休閒需求的大學生，15.6吋的IdeaPad Gaming 3i電競筆電，一台就能滿足大學生文書編輯和遊戲的使用目標。即日起至7月15日，於指定通路購買搭載指定處理器的指定機種並上網完成登錄，Lenovo就送500元星巴克飲料券。