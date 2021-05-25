快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停課延長！遠距學習必備萬元以下平板、筆電這裡入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
因應遠距教學需求，宏碁宣布緊急打造萬元以下教育筆電機種。圖／宏碁提供
因應遠距教學需求，宏碁宣布緊急打造萬元以下教育筆電機種。圖／宏碁提供

全台各級學校停課不停學，加上許多企業啟動居家辦公，最大困擾除了家中網路品質，還有線上學習/工作裝置不夠用的問題。針對需求，燦坤貼心推薦上班族與學生族適用機種，辦公首選Lenovo i5+GTX多工性價冠軍筆電，原價32,900元，優惠價24,900元，再享最高30期零利率，絕對是居家辦公的好幫手。預算有限的學生族，首推華碩E410小清新筆電，限量優惠價只要8,990元，幫學生顧功課又省荷包。日常想要攜帶方便，入手平板也是不錯的選擇，三星Galaxy Tab A7 32GB Wi-Fi優惠價6,850元，買就送保護貼與原廠皮套。如果不想出門，3C週邊商品更可至foodpanda下單，免出門就能送到家，首次訂購輸入優惠碼「FPTK200A」滿400元現折200元。

面對全台各級學校停課，燦坤也宣布將捐贈華碩、宏碁、微軟筆電共50台與15萬元善款，藉由政府教育單位的力量幫助弱勢家庭的學生，能夠在停課期間學習不間斷，透過完整的設備讓遠距教學順暢無阻。

另外，Lenovo也針對不同學生族群推薦多款筆電和平板，提高居家學習的效率。互動型平板電腦IdeaPad Duet Chromebook、Tab P11 Pro，均可搭配手寫筆、鍵盤使用，為國小學童帶來彈性十足的觸控、手寫體驗。IdeaPad Slim 5i、Yoga Slim 7i、Yoga Slim 7i Pro等高效能筆電，則適合國高中生使用，帶來高效能的學習效果。而針對同時具有學習與娛樂休閒需求的大學生，15.6吋的IdeaPad Gaming 3i電競筆電，一台就能滿足大學生文書編輯和遊戲的使用目標。即日起至7月15日，於指定通路購買搭載指定處理器的指定機種並上網完成登錄，Lenovo就送500元星巴克飲料券。

而因應停課不停學帶來電腦相關設備需求量數倍成長，宏碁更宣布緊急打造萬元以下教育筆電機種，鎖定11.6吋螢幕、8GB RAM、256GB SSD儲存，內建Windows 10 Home正式版標準作業系統，建議售價16,900元，專案價9,990元，來滿足全台學生線上學習的需求，預計5月底開始陸續交貨。

至燦坤購買三星Galaxy Tab A7平板最低只要6,850元。圖／台灣三星電子提供
至燦坤購買三星Galaxy Tab A7平板最低只要6,850元。圖／台灣三星電子提供
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 10.1吋2-in-1平板，可搭配數位筆使用，建議售價9,990元起。圖／Lenovo提供
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 10.1吋2-in-1平板，可搭配數位筆使用，建議售價9,990元起。圖／Lenovo提供
Lenovo IdeaPad Slim 5i，建議售價27,990元起。圖／Lenovo提供
Lenovo IdeaPad Slim 5i，建議售價27,990元起。圖／Lenovo提供
遠距辦公、線上課程拼防疫，燦坤筆電與週邊商品供貨充足，讓遠距教學順暢無阻。圖／燦坤提供
遠距辦公、線上課程拼防疫，燦坤筆電與週邊商品供貨充足，讓遠距教學順暢無阻。圖／燦坤提供

停課 大學生

延伸閱讀

延長停課不如直接放暑假？家長：省去雙方線上教學困擾

全國停課！這所國小學生罕見到校不停學 校長揭原因

停課延至6月14日 教育部：大學不應強制住宿生返家

停課再延長！柯文哲下午記者會說明

相關新聞

停課延長！遠距學習必備萬元以下平板、筆電這裡入手

全台各級學校停課不停學，加上許多企業啟動居家辦公，最大困擾除了家中網路品質，還有線上學習/工作裝置不夠用的問題。針對需求...

超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上

一年一度的美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award,BBMA）美國洛杉磯當地時間5月23日盛大舉行。...

超質感乾洗手！DIPTYQUE、THREE⋯等創造清潔儀式感

疫情仍未緩解，每天隨時隨地的清潔變得更重要，想讓每天的清潔有著儀式感，有不少品牌推出乾洗手，整體包裝走質感與文青風格，讓...

黑旋風來襲！帝舵TUDOR Black Bay Ceramic閃電發表

帝舵（TUDOR）今日晚間七點閃電公布全新表款，帶來新款Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。四天前品牌已在官方...

Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色

Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Br...

周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 演唱會敞開「胸懷」

周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。