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超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上
一年一度的美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award,BBMA）美國洛杉磯當地時間5月23日盛大舉行。頒獎典禮上，曾榮獲全球小姐及印度小姐並活躍於寶萊塢，有「寶萊塢安潔莉納裘莉」之稱的琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）以一身性感的綴滿水鑽珠繡的裸色Dolce & Gabbana訂製服，搭配充滿魅惑的寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇形珠寶，陪同今年擔任主持人的歌手夫婿Nick Jonas現身紅毯，開到腰的大深V線條和全身幾乎透視的設計，以及一身鮮綠的Nick Jonas，完全成為當晚紅毯最大話題。
為搭配一身璀璨的珠繡與搶眼的金色金屬寬版腰帶，琵豔卡選擇以玫瑰金色與璀璨美鑽為珠寶的主要色調，共纏繞三圈的Serpenti Misteriosi Pallini頂級玫瑰金珠寶腕表為視覺焦點，立體具象的蛇頭更彰顯一身亮麗性感的風格。而這次Joe Jonas，也就是和琵豔卡夫婿Nick Jonas共同組成美國流行樂團強納斯兄弟的親哥哥，在擔任表演嘉賓演出時，也配戴了寶格麗的B.zero1系列珠寶，中性、猶如微型建築般的經典線條，展現低調奢華的帥氣。
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