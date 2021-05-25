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超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Joe Jonas配戴寶格麗珠寶於美國告示牌音樂獎頒獎典禮上演出。圖／寶格麗提供
Joe Jonas配戴寶格麗珠寶於美國告示牌音樂獎頒獎典禮上演出。圖／寶格麗提供

一年一度的美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award,BBMA）美國洛杉磯當地時間5月23日盛大舉行。頒獎典禮上，曾榮獲全球小姐及印度小姐並活躍於寶萊塢，有「寶萊塢安潔莉納裘莉」之稱的琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）以一身性感的綴滿水鑽珠繡的裸色Dolce & Gabbana訂製服，搭配充滿魅惑的寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇形珠寶，陪同今年擔任主持人的歌手夫婿Nick Jonas現身紅毯，開到腰的大深V線條和全身幾乎透視的設計，以及一身鮮綠的Nick Jonas，完全成為當晚紅毯最大話題。

為搭配一身璀璨的珠繡與搶眼的金色金屬寬版腰帶，琵豔卡選擇以玫瑰金色與璀璨美鑽為珠寶的主要色調，共纏繞三圈的Serpenti Misteriosi Pallini頂級玫瑰金珠寶腕表為視覺焦點，立體具象的蛇頭更彰顯一身亮麗性感的風格。而這次Joe Jonas，也就是和琵豔卡夫婿Nick Jonas共同組成美國流行樂團強納斯兄弟的親哥哥，在擔任表演嘉賓演出時，也配戴了寶格麗的B.zero1系列珠寶，中性、猶如微型建築般的經典線條，展現低調奢華的帥氣。

BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，約48萬3,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，約48萬3,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金雙花戒指，13萬9,400元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI B.zero1系列白K金項鍊，15萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白K金項鍊，15萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 白K金手環，16萬4,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 白K金手環，16萬4,300元。圖／寶格麗提供
「寶萊塢安潔莉納裘莉」琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶現身美國告示牌音樂獎頒獎典勵紅毯。圖／寶格麗提供
「寶萊塢安潔莉納裘莉」琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶現身美國告示牌音樂獎頒獎典勵紅毯。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級玫瑰金鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級玫瑰金鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶現身美國告示牌音樂獎頒獎典勵紅毯。圖／寶格麗提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶現身美國告示牌音樂獎頒獎典勵紅毯。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 白K金戒指，71,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 白K金戒指，71,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金雙圈戒指，14萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金雙圈戒指，14萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Misteriosi Pallini頂級玫瑰金珠寶腕表，928萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Misteriosi Pallini頂級玫瑰金珠寶腕表，928萬8,000元。圖／寶格麗提供

珠寶 洛杉磯 印度

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