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超質感乾洗手！DIPTYQUE、THREE⋯等創造清潔儀式感
疫情仍未緩解，每天隨時隨地的清潔變得更重要，想讓每天的清潔有著儀式感，有不少品牌推出乾洗手，整體包裝走質感與文青風格，讓每一次乾洗手時，都是充滿儀式感。
質感香氛品牌diptyque，推出全新的乾洗手，白色軟管設計充滿設計感，內容物源自地中海的白皂樹萃取獨具凈化功效，可以淨化與清潔雙手，並加入甜杏仁精油，讓手部肌膚維持滋潤保濕，並含有輕盈的茉莉花香，並加入香桃和粉紅胡椒的果香，每次使用完後，都是能感受嗅覺的療癒。
日本品牌THREE推出的植萃防護乾洗手，天然由來成分達99%，也是歐盟COSMOS有機認證化妝品，以有機甘蔗發酵酒精為基底，使用日本有機檸檬果實萃取精華，散發出柑橘綠色草本香調，不黏膩且舒爽感，手部敏感者也適合使用。
Grown Alchemist的水感防護乾洗手凝露，500ml採用白色瓶裝，是純白控的最愛，50ml則是褐色瓶裝，適合隨身攜帶，內含有70%蔗糖發酵酒精達到抗菌功效，還含有玻尿酸和天然抗氧化劑，強調保濕度，冷榨甜橙油恢復肌膚平衡，金盞花可以鎮靜舒緩。
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