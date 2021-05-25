黑旋風來襲！帝舵TUDOR Black Bay Ceramic閃電發表

帝舵（TUDOR）今日晚間七點閃電公布全新表款，帶來新款Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。四天前品牌已在官方instagram帳號預告將有重大新訊，網友並紛紛留言，其中又以Black Bay P01純銀、Black Bay 58 GMT兩地時間、MARINE NATIONALE軍用潛水表呼聲最高。今晚七點答案公佈：原來是使用陶瓷為材質、並首度通過METAS認證的Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。

這是帝舵（TUDOR）在2013年發表表殼、表圈全陶瓷的賽車計時碼表Fastrider Black Shield後，相隔七年後又一陶瓷新品。自動上鍊的5602-1U機芯通過METAS認證，因此面盤的六點鐘方向有著帝舵表款首見的「MASTER Chronometer」字樣，強調通過瑞士「聯邦計量科學研究所（METAS）」針對抗磁（15,000高斯）、防水、動力儲存、瑞士製造等不同項目的審核。