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黑旋風來襲！帝舵TUDOR Black Bay Ceramic閃電發表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR的Black Bay Ceramic腕表獲獲METAS認證，符合走時精準度的檢視。圖 / TUDOR提供。
TUDOR的Black Bay Ceramic腕表獲獲METAS認證，符合走時精準度的檢視。圖 / TUDOR提供。

帝舵（TUDOR）今日晚間七點閃電公布全新表款，帶來新款Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。四天前品牌已在官方instagram帳號預告將有重大新訊，網友並紛紛留言，其中又以Black Bay P01純銀、Black Bay 58 GMT兩地時間、MARINE NATIONALE軍用潛水表呼聲最高。今晚七點答案公佈：原來是使用陶瓷為材質、並首度通過METAS認證的Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。

這是帝舵（TUDOR）在2013年發表表殼、表圈全陶瓷的賽車計時碼表Fastrider Black Shield後，相隔七年後又一陶瓷新品。自動上鍊的5602-1U機芯通過METAS認證，因此面盤的六點鐘方向有著帝舵表款首見的「MASTER Chronometer」字樣，強調通過瑞士「聯邦計量科學研究所（METAS）」針對抗磁（15,000高斯）、防水、動力儲存、瑞士製造等不同項目的審核。

41毫米的陶瓷表殼中，面盤配有經典的雪花式指針，同時指針、時標都覆以SuperLuminova夜光塗料，與黑色陶瓷表殼對比更為鮮明易讀，透明底蓋將可欣賞5602-1U的精細裝飾。值得一提的是，同集團勞力士（ROLEX）的頂級天文台認證是強調機芯裝入表殼後、每日正負兩秒；帝舵則選擇與METAS合作，展現對產地、物理性能的全面品管，在同樣追求精準的征途上，展現集團品牌「兄弟爬山、各自努力」的不同路線。

繼2013後，TUDOR再度帶來陶瓷表殼與表圈的Black Bay Ceramic腕表，酷黑來襲。圖 / TUDOR提供。
繼2013後，TUDOR再度帶來陶瓷表殼與表圈的Black Bay Ceramic腕表，酷黑來襲。圖 / TUDOR提供。
透明底蓋將可欣賞5602-1U機芯自動上鍊機芯的佈局與細節。圖 / TUDOR提供。
透明底蓋將可欣賞5602-1U機芯自動上鍊機芯的佈局與細節。圖 / TUDOR提供。
通過METAS認證的Black Bay Cerami腕表，面盤六點鐘方向並有MASTER Chronometer字樣。圖 / TUDOR提供。
通過METAS認證的Black Bay Cerami腕表，面盤六點鐘方向並有MASTER Chronometer字樣。圖 / TUDOR提供。
METAS認證共包含精密、防水、抗磁等不同檢視標準，展現對手表品質的全方位審視。圖 / TUDOR提供。
METAS認證共包含精密、防水、抗磁等不同檢視標準，展現對手表品質的全方位審視。圖 / TUDOR提供。
新款Black Bay Ceramic腕表除了皮膠合成表帶，另贈送一條黑色織紋表帶，商務、休閒，一表二用。圖 / TUDOR提供。
新款Black Bay Ceramic腕表除了皮膠合成表帶，另贈送一條黑色織紋表帶，商務、休閒，一表二用。圖 / TUDOR提供。

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