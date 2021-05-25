Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色

Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Bricard，至今歷久彌新的豹紋圖案，轉變為DIOR早秋系列的野性風情，包括大陸女星王子文、趙麗穎都選搭了系列服裝與配件。

DIOR全球形象代言人BLACKPINK的Jisoo，也在日前的官方影片中演繹了全套Mizza豹紋系列；Angelababy身上的套裝、王子文詮釋的豹紋針織連身裙，也是早秋Mizza款式，女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri受到五○年代迪奧先生設計的華美豹紋風衣外套啟發，延伸了原始豹紋色及青檸綠、莓果紅等Mizza主題印花，可輕鬆混搭各款服裝，以此向深愛豹紋元素、散發貓科動物般神秘吸引力的Mizza Bricard致敬。