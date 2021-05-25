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Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色
Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Bricard，至今歷久彌新的豹紋圖案，轉變為DIOR早秋系列的野性風情，包括大陸女星王子文、趙麗穎都選搭了系列服裝與配件。
DIOR全球形象代言人BLACKPINK的Jisoo，也在日前的官方影片中演繹了全套Mizza豹紋系列；Angelababy身上的套裝、王子文詮釋的豹紋針織連身裙，也是早秋Mizza款式，女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri受到五○年代迪奧先生設計的華美豹紋風衣外套啟發，延伸了原始豹紋色及青檸綠、莓果紅等Mizza主題印花，可輕鬆混搭各款服裝，以此向深愛豹紋元素、散發貓科動物般神秘吸引力的Mizza Bricard致敬。
經典的Bar Jacket也採用獨特印染工藝，製作混色絲質塔夫綢面料，體現「New Look」精神，此外包括襯衫、褲裝、裙裝及洋裝等單品。豹紋圖騰也運用在配件之上，為品牌標誌性的Lady D-Lite提包、Saddle馬鞍包、Book托特包及DiorCa郵差包袋帶來新面貌，漁夫帽則展現潮流魅力，是當季迷人的單品。
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