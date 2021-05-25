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Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Angelababy和王子文詮釋DIOR Mizza系列豹紋服裝、配件。圖／DIOR提供、取自微博
Angelababy和王子文詮釋DIOR Mizza系列豹紋服裝、配件。圖／DIOR提供、取自微博

Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Bricard，至今歷久彌新的豹紋圖案，轉變為DIOR早秋系列的野性風情，包括大陸女星王子文、趙麗穎都選搭了系列服裝與配件。

DIOR全球形象代言人BLACKPINK的Jisoo，也在日前的官方影片中演繹了全套Mizza豹紋系列；Angelababy身上的套裝、王子文詮釋的豹紋針織連身裙，也是早秋Mizza款式，女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri受到五○年代迪奧先生設計的華美豹紋風衣外套啟發，延伸了原始豹紋色及青檸綠、莓果紅等Mizza主題印花，可輕鬆混搭各款服裝，以此向深愛豹紋元素、散發貓科動物般神秘吸引力的Mizza Bricard致敬。

經典的Bar Jacket也採用獨特印染工藝，製作混色絲質塔夫綢面料，體現「New Look」精神，此外包括襯衫、褲裝、裙裝及洋裝等單品。豹紋圖騰也運用在配件之上，為品牌標誌性的Lady D-Lite提包、Saddle馬鞍包、Book托特包及DiorCa郵差包袋帶來新面貌，漁夫帽則展現潮流魅力，是當季迷人的單品。

DIOR早秋女裝Mizza豹紋系列。圖／DIOR提供
DIOR早秋女裝Mizza豹紋系列。圖／DIOR提供
DIOR早秋女裝Mizza豹紋系列，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Bricard。圖／DIOR提供
DIOR早秋女裝Mizza豹紋系列，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Bricard。圖／DIOR提供
Mizza豹紋緹花帆布棒球帽，28,000元。圖／DIOR提供
Mizza豹紋緹花帆布棒球帽，28,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite青檸綠豹紋刺繡帆布中型提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite青檸綠豹紋刺繡帆布中型提包，15萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Travel豹紋刺繡帆布化妝箱，7萬元。圖／DIOR提供
Dior Travel豹紋刺繡帆布化妝箱，7萬元。圖／DIOR提供
DIOR秋季女裝Mizza豹紋系列。圖／DIOR提供
DIOR秋季女裝Mizza豹紋系列。圖／DIOR提供
大陸女演員王子文身穿豹紋針織裙。圖／取自微博
大陸女演員王子文身穿豹紋針織裙。圖／取自微博
DIOR推出Mizza的Book托特包系列。圖／DIOR提供
DIOR推出Mizza的Book托特包系列。圖／DIOR提供
Mizza系列也包括經典的Bar Jacket，採用獨特印染工藝，製作混色絲質塔夫綢面料。圖／DIOR提供
Mizza系列也包括經典的Bar Jacket，採用獨特印染工藝，製作混色絲質塔夫綢面料。圖／DIOR提供
Lady Dior 莓果紅 Pop Mizza圖騰小牛皮手機套，39,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior 莓果紅 Pop Mizza圖騰小牛皮手機套，39,000元。圖／DIOR提供
大陸女演員王子文身穿豹紋針織裙。圖／取自微博
大陸女演員王子文身穿豹紋針織裙。圖／取自微博
Angelababy身穿Mizza系列豹紋服裝。圖／取自微博
Angelababy身穿Mizza系列豹紋服裝。圖／取自微博
BLACKPINK的Jisoo拍攝女裝系列形象片時，詮釋了Mizza系列。圖／DIOR提供
BLACKPINK的Jisoo拍攝女裝系列形象片時，詮釋了Mizza系列。圖／DIOR提供
大陸女星趙麗穎手拿Book Pop Mizza莓果紅豹紋刺繡托特包。圖／取自微博
大陸女星趙麗穎手拿Book Pop Mizza莓果紅豹紋刺繡托特包。圖／取自微博
D-Wander Mizza豹紋圖騰尼龍涼鞋，28,000元。圖／DIOR提供
D-Wander Mizza豹紋圖騰尼龍涼鞋，28,000元。圖／DIOR提供

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