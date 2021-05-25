防疫零接觸 LINE Pay新戶消費贈50點 指定網購享6%回饋

防疫零接觸，現在不管是商店、物流，還是各種線上網購平台，都建議改用非現金支付降低雙方風險。因應防疫意識提升也同步帶動民眾使用行動支付需求大增，即日起至6月6日止，LINE Pay針對新用戶推出首筆消費即贈LINE POINTS 50點（排除生活繳費、乘車碼等項目），趕快趁此機會幫忙身邊還沒開通LINE Pay的長輩一起零接觸享優惠。

此外，鼓勵用戶減少出門多透過線上採買生活所需，LINE Pay串連68家藥妝、母嬰用品等指定網購品牌，於5月26日筆筆享LINE POINTS 6%回饋。自6月起，則集結85家生活型網購品牌，包含樂天市場、樂齡網、汪喵星球與研達YENDAR等，於6月每週三筆筆享LINE POINTS 6%回饋。

不只消費者注重防疫零接觸，LINE Pay表示，自疫情提升至三級警戒後，各地店家對行動支付的詢問度明顯增加超過4成，為鼓勵商店加入LINE Pay以降低使用現金交易可能帶來的風險，即日起至6月30日止，凡是透過LINE Pay官網申請加入成為合作商店，LINE Pay將提供2～3個月的行銷活動贊助；此外，商戶加入LINE Pay後還能串連商店LINE官方帳號，快速提升商店會員數。

另外，疫情升溫加上繳稅季到來，民眾資金調度需求增，LINE Pay貸款專區讓用戶不需出門即可在家透過手機一次瀏覽12家合作銀貸款專案，集結包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款以及優惠信用貸款等，如中國信託商業銀行標榜從申請到撥款最快只要3分鐘；台北富邦銀行、渣打銀行、滙豐銀行、永豐銀行、凱基銀行及花旗銀行等推出超低貸款專案或卡友貸款專案，為繳稅季、疫情資金所需提供優選方案。另外，LINE Pay保險專區也提供用戶可使用台北富邦銀行、中國信託及聯邦銀行信用卡繳納富邦人壽及富邦產險保費服務，便利民眾在家繳費需求。

而疫情期間對弱勢家庭影響更是劇烈，LINE Pay愛心捐款平台目前串聯30家社福團體，此時更需要社會一同伸出援手。財團法人基督教芥菜種會推出「芥力使力一起免疫」專案，期盼社會大眾在疫情當中捐助孩子在防疫停課期間的溫飽；社團法人中華安得烈慈善協會則持續推動「安得烈銀行計劃」，透過食物箱讓弱勢家庭獲得生活最實質的幫助。