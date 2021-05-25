在家工作太悶？Gucci典雅香氛蠟燭營造好氣氛

最近大家為了防疫，在家的時間多了許多，無論是上班或上課，不少人都會想為自己營造一個和辦公室、教室氛圍大不同的環境，好提升做事效率，「香氛蠟燭」就是其中一個很適合增添舒適氛圍的單品。

時尚品牌Gucci的居家系列中，與歐洲名瓷Richard Ginori合作的蠟燭自推出以來就是人氣商品，不只香味多元豐富，在有「名瓷中的法拉利」美名的Richard Ginori瓷罐相襯下，就算蠟燭用完還可作為裝飾品或容器重複使用，更是具有極高的收藏價值。

其中最推薦的三款蠟燭，分別是玫瑰調、小蒼蘭和樺木調。Inventum系列Flora印花蝴蝶蠟燭，融合粉玫瑰和大馬士革薔薇，使空氣中充盈著古老大馬士革薔薇的細膩香調。淺藍色Richard Ginori瓷罐上有著典藏Flora印花元素，蓋子上以蝴蝶點綴，浪漫優雅。Guccy Hollywood小蒼蘭香氛蠟燭，則是融入芳香精萃和精油，以淺粉色瓷罐乘裝，飾有品牌標誌性蝴蝶、XXV、Guccy和Hollywood字樣印花，蓋子的手握圓環造型特別可愛有趣， 非洲小蒼蘭和紫羅蘭與樹脂白松香的綠草香氣，更能帶來清新的自然氣息。