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在家工作太悶？Gucci典雅香氛蠟燭營造好氣氛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci的居家系列中，與歐洲名瓷Richard Ginori合作的蠟燭自推出以來就是人氣商品。圖／Gucci提供
Gucci的居家系列中，與歐洲名瓷Richard Ginori合作的蠟燭自推出以來就是人氣商品。圖／Gucci提供

最近大家為了防疫，在家的時間多了許多，無論是上班或上課，不少人都會想為自己營造一個和辦公室、教室氛圍大不同的環境，好提升做事效率，「香氛蠟燭」就是其中一個很適合增添舒適氛圍的單品。

時尚品牌Gucci的居家系列中，與歐洲名瓷Richard Ginori合作的蠟燭自推出以來就是人氣商品，不只香味多元豐富，在有「名瓷中的法拉利」美名的Richard Ginori瓷罐相襯下，就算蠟燭用完還可作為裝飾品或容器重複使用，更是具有極高的收藏價值。

其中最推薦的三款蠟燭，分別是玫瑰調、小蒼蘭和樺木調。Inventum系列Flora印花蝴蝶蠟燭，融合粉玫瑰和大馬士革薔薇，使空氣中充盈著古老大馬士革薔薇的細膩香調。淺藍色Richard Ginori瓷罐上有著典藏Flora印花元素，蓋子上以蝴蝶點綴，浪漫優雅。Guccy Hollywood小蒼蘭香氛蠟燭，則是融入芳香精萃和精油，以淺粉色瓷罐乘裝，飾有品牌標誌性蝴蝶、XXV、Guccy和Hollywood字樣印花，蓋子的手握圓環造型特別可愛有趣， 非洲小蒼蘭和紫羅蘭與樹脂白松香的綠草香氣，更能帶來清新的自然氣息。

另一款是Fumus香型Star Eye蠟燭，主打樺木深沉濃郁的芬芳，融合橙葉和蜂蠟的香調，搭配裝飾星眼圖案的藍色瓷罐，別有一番神秘韻味。

Inventum系列Flora印花蝴蝶蠟燭，10,200元。圖／Gucci提供
Inventum系列Flora印花蝴蝶蠟燭，10,200元。圖／Gucci提供
Gucci的居家系列中，與歐洲名瓷Richard Ginori合作的蠟燭自推出以來就是人氣商品。圖／Gucci提供
Gucci的居家系列中，與歐洲名瓷Richard Ginori合作的蠟燭自推出以來就是人氣商品。圖／Gucci提供
Guccy Hollywood小蒼蘭香氛蠟燭，10,200元。圖／Gucci提供
Guccy Hollywood小蒼蘭香氛蠟燭，10,200元。圖／Gucci提供
Fumus香型Star Eye蠟燭，10,200元。圖／Gucci提供
Fumus香型Star Eye蠟燭，10,200元。圖／Gucci提供

品牌 非洲 法拉利

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