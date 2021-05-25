土屋鞄製造所、PORTER讓防疫多點滋味 新包款帶來遠行的夢

雖然近期都需要防疫緣故而宅在家，但無法阻擋人們想要外出的心情。趁著這段時間，在網路上動手指逛土屋鞄製造所、PORTER INTERNATIONAL的新包款，許自己一個遠行的夢又何妨，讓防疫生活多點滋味。

在依然無法安心遠行的此刻，許多人隨著每日的疫情快訊，情緒高低起落著。日本職人袋包品牌土屋鞄製造所，觀察到這樣的現象，以「走進城市祕境，一場探索日常的旅行」為概念，提供多款新袋包選擇。期許每一個人，都能在這無法出門的日子，依舊能許自己一個遠行的夢，細細品味與皮革旅行包袋出走的美好想像，重拾生活秩序。就像Nami後背包在無色系中，透過手工創造出的打褶口袋，在光影變化中呈現流暢的波紋，像水面泛起的漣漪。或是透過有著明顯斑駁感的漸層色澤的Vehicle托特包，感受時間的流動，開啟生活的新想像。

土屋鞄製造所Nami後背包30,520元。圖／土屋鞄製造所提供

偏好獨自旅行的人都會同意「黑色」是最好的保護色，不過份張揚，卻又難以忽視。這也是PORTER INTERNATIONAL的HARDY與CAPI系列袋包配色。同時黑色在功能性與實用性兼具下，隨不同面料的運用，展現內斂霸氣同時散發溫潤的面貌。HARDY系列保留招牌輕尼龍、塑鋼拉鍊、霧面釦眼等元素，重新調整袋包輪廓線條，強化袋蓋輪廓與比例，增添細膩形象。而命名緣由來自CAPITAL的CAPI系列，延用立體提花面料並加入尼龍材質混搭，以基礎後背包袋型輕鬆打造潮流感，配上品牌全新織標，讓隨興打扮也擁有獨特魅力。

PORTER INTERNATIONAL兩用托特包6,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供