快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土屋鞄製造所、PORTER讓防疫多點滋味 新包款帶來遠行的夢

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
土屋鞄製造所Vehicle 大托特包20,809元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Vehicle 大托特包20,809元。圖／土屋鞄製造所提供

雖然近期都需要防疫緣故而宅在家，但無法阻擋人們想要外出的心情。趁著這段時間，在網路上動手指逛土屋鞄製造所、PORTER INTERNATIONAL的新包款，許自己一個遠行的夢又何妨，讓防疫生活多點滋味。

在依然無法安心遠行的此刻，許多人隨著每日的疫情快訊，情緒高低起落著。日本職人袋包品牌土屋鞄製造所，觀察到這樣的現象，以「走進城市祕境，一場探索日常的旅行」為概念，提供多款新袋包選擇。期許每一個人，都能在這無法出門的日子，依舊能許自己一個遠行的夢，細細品味與皮革旅行包袋出走的美好想像，重拾生活秩序。就像Nami後背包在無色系中，透過手工創造出的打褶口袋，在光影變化中呈現流暢的波紋，像水面泛起的漣漪。或是透過有著明顯斑駁感的漸層色澤的Vehicle托特包，感受時間的流動，開啟生活的新想像。

土屋鞄製造所Nami後背包30,520元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Nami後背包30,520元。圖／土屋鞄製造所提供

偏好獨自旅行的人都會同意「黑色」是最好的保護色，不過份張揚，卻又難以忽視。這也是PORTER INTERNATIONAL的HARDY與CAPI系列袋包配色。同時黑色在功能性與實用性兼具下，隨不同面料的運用，展現內斂霸氣同時散發溫潤的面貌。HARDY系列保留招牌輕尼龍、塑鋼拉鍊、霧面釦眼等元素，重新調整袋包輪廓線條，強化袋蓋輪廓與比例，增添細膩形象。而命名緣由來自CAPITAL的CAPI系列，延用立體提花面料並加入尼龍材質混搭，以基礎後背包袋型輕鬆打造潮流感，配上品牌全新織標，讓隨興打扮也擁有獨特魅力。

PORTER INTERNATIONAL兩用托特包6,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL兩用托特包6,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL CAPI系列後背包5,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL CAPI系列後背包5,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

品牌 疫情

延伸閱讀

全國停課白毛台葡萄故鄉例外 農忙中市福民師生全到校

防疫酒精擦抹比噴灑有效！藥師揭酒精正確用法

捷運沿線立體化帶來轉型契機 企業聚焦新北廠辦

汐止區護理之家長輩防疫 嚴管進出、分流

相關新聞

停課延長！遠距學習必備萬元以下平板、筆電這裡入手

全台各級學校停課不停學，加上許多企業啟動居家辦公，最大困擾除了家中網路品質，還有線上學習/工作裝置不夠用的問題。針對需求...

超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上

一年一度的美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award,BBMA）美國洛杉磯當地時間5月23日盛大舉行。...

超質感乾洗手！DIPTYQUE、THREE⋯等創造清潔儀式感

疫情仍未緩解，每天隨時隨地的清潔變得更重要，想讓每天的清潔有著儀式感，有不少品牌推出乾洗手，整體包裝走質感與文青風格，讓...

黑旋風來襲！帝舵TUDOR Black Bay Ceramic閃電發表

帝舵（TUDOR）今日晚間七點閃電公布全新表款，帶來新款Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。四天前品牌已在官方...

Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色

Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Br...

周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 演唱會敞開「胸懷」

周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。