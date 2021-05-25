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力挺餐飲賣家！Yahoo奇摩拍賣推「美食直播0元方案」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
立祥公寓滷味拼盤。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
立祥公寓滷味拼盤。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

全國疫情升三級警戒，衝擊全台餐飲業，Yahoo奇摩拍賣力挺實體餐飲賣家，宣布推出「美食直播0元方案」，讓賣家拍賣直播無縫串接FB及YouTube，一機直播3平台同步，免費提供業者更多線上做生意的管道。受疫情影響、零接觸商機崛起，Yahoo奇摩拍賣今年至今直播賣家業績成長3成，其中又以美食類直播業績成長1.8倍最亮眼，為了助攻實體餐飲賣家做生意，即日起至6月30日新註冊加入的餐飲賣家可享「美食直播0元方案」4大好康，包含交易手續費、社群威力包3個月0元優惠、拍賣百萬流量免費曝光、加碼送直播致勝攻略；平台上已加入的美食賣家，也加碼限量推出100名賣家可享3個月社群威力包0元、免費直播專區曝光。

Yahoo奇摩拍賣社群威力包涵蓋「直播」、「粉絲通」群發、全店「折扣碼」功能，幫助賣家圈住粉絲、創造訂單和促動回購。其中透過拍賣直播，可同時將直播畫面對準想刊登的商品，點選「截圖快刊」功能，透過輸入商品名稱、價格、數量等簡易3步驟，即可立即上架馬上賣；更讓賣家一機直播3平台同步，無縫串接FB及YouTube，線上遠距零接觸互動、展示商品，接單更快速，買家不必出門、安心宅在家就能逛拍賣直播即看即買。

此外，由藝人邵昕開立、以特色精緻麵食聞名的「立祥公寓」，以及榮獲優質台菜餐廳獎的「真心台菜及香茅廚」同步加入「美食直播0元方案」，即日起全新進駐Yahoo奇摩拍賣，並將分別於5月26日晚上7點、5月27日晚上7點於平台首度直播，透過鏡頭以獨創口味、端午名廚香粽吸引美食愛好者。立祥公寓加碼於5月30日前推出全館95折、消費滿額免運優惠。

真心台菜名廚香粽。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
真心台菜名廚香粽。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣推出「美食直播0元方案」，即日起至6月30日新註冊加入的餐飲賣家可享4大好康。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣推出「美食直播0元方案」，即日起至6月30日新註冊加入的餐飲賣家可享4大好康。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
立祥公寓特色水餃。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
立祥公寓特色水餃。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
香茅廚花樣好禮端午粽。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
香茅廚花樣好禮端午粽。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

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