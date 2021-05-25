端午連假宅在家防疫！4大超商「名店好粽預購」輕鬆吃

端午連假即將到來，但國內疫情嚴峻，宅在家享受美味粽子是最好的過節方式。4大超商紛紛推出多款端午好粽預購，星級飯店、人氣餐廳、名廚特色粽都有，傳統台式粽仍是最受歡迎的選項，點心甜粽也是人氣新秀。

7-ELEVEN今年主打「呷粽配醬」，首度導入配粽醬料專區，同步攜手星級飯店、地方排隊名店推出多款南北粽，包括「晶華酒店滬式東坡粽」、「晶英御品帝王粽」、「郭家經典古早味肉粽」、「亨記經典北部粽、南部粽」等，更首次攜手連續3年榮獲The Milele Guideu亞洲美食評鑑的胡同燒肉攜手開發「胡同元氣燒肉粽」，以胡同燒肉招牌獨門秘製醬汁滷製特選三層肉，搭配栗子、鹹蛋黃、香菇及蝦米，讓傳統美食再添新意。

端午盛夏，7-ELEVEN也祭出多款冰涼爽口的點心粽，首推知名手搖飲風味的「老虎堂冰心粽」，虎式黑糖Q彈外皮搭配人氣紅茶厚拿鐵以及老少咸宜的綿密紅豆、香濃芋泥等3種口味；還有「手信坊晶漾冰粽」、「郭元益好端端冰粽」等。

全家便利商店今年端午預購主打「名廚跨界」、「星級飯店」、「人氣餐廳」三大主題，推出各式獨家粽類，透過創意組合搶攻老饕味蕾，包括首次將甜點思維融入中式料理、由世界冠軍金牌主廚黃景龍與世界甜點冠軍藍帶主廚莉雅跨界打造的「三生Q心蛋黃粽」，更獨家導入台北君悅酒店、名廚詹姆士、杏子豬排、京都勝牛等各式粽類商品，價格帶約落在250元～1,360元之間，防疫在家的消費者可透過全家便利商店行動購App預購，只需至住家鄰近門市取貨，部分商品還可宅配到家。

全家便利商店獨家與世界冠軍名廚跨界合作「三生Q心蛋黃粽」，使用金牌主廚黃景龍師傅嚴選的紫米、糯米、泰國香米黃金比例混搭，餡料以綠殼麻竹筍、台灣豬搭配世界甜點冠軍藍帶主廚莉雅挑選的日紅土鴨蛋，佐上嘉義在地黃金板栗達到完美平衡，3入售價299元；黃景龍師傅獨家研發全素「紫米雪蓮栗香粽」，使用紫米、泰國香米、長糯米混搭，加入麻筍丁、素豬肉、雪蓮子、鳳眼果等餡料，3入售價229元。星級飯店特別推薦台北君悅酒店的「蔓越莓野米奶皇粽」，選用圓糯米、紫米、松子與蔓越莓果乾，3入售價380元，另推出「三元及第隆粽」，集結蔓越莓野米奶皇粽、寶島北部粽、松茸松露蕈菇素粽等3種口味，3入售價499元。另外還導入銀座人氣名店「杏子豬排薑汁燒肉粽」，以日本進口生薑燒醬汁，加入嫩薑泥佐燉煮杏鮑菇塊，與嫩豬肉交織出甜鹹口感，3入售價279元；日本第一炸牛排品牌「京都勝牛壽喜燒牛肉粽」，以柔軟牛五花煨煮壽喜燒醬，搭配醬燒牛蒡條爽脆口感，展現獨特和風口味，3入售價279元。

萊爾富採「專刊預購」和「萊購物」平台雙管齊下，門市推出「2021端午節夏日粽慾」預購專刊，精選北部粽、南部粽、創意粽、冰粽、素粽等共24款私藏名店與強力品牌的肉粽，其中新品就占了7成，包括與狀元油飯、周大心美食王、新東陽、food二代、巨廚、如意生技、台灣好粽、食尚達人等合作商品。萊爾富也因應食粽市場的變化，將肉粽規格從5～8入組縮至3～5入組，即日起至6月8日Hi-Life VIP App會員購買指定品項可享任選2件92折，並推出全額使用HiPay、信用卡、電子票證（如悠遊卡、一卡通）、第三方支付（如LINE Pay、街口支付）等非現金支付交易可享指定品項單件95折。萊爾富也於Hi-Life VIP App內的萊購物推出「夏日粽慾」館，精選北部粽、南部粽、創意粽、冰素粽等，最低66折起。

今年萊爾富最受矚目的主打人氣肉粽是跳脫傳統肉粽框架、將蒲燒鰻魚包進肉粽裡的「狀元蒲燒鰻魚粽」，5入售價425元；有感於大眾因疫情無法出國的苦悶，特別引進「Food二代韓式泡菜豬肉粽」，採用肥瘦比例油花分布均勻的梅花肉片與台中農改所改良的產銷履歷長糯米，還有100%純手工自製韓式泡菜，是款創意十足的中韓合併美味，3入售價229元。

OKmart今年推出「與粽不同名店賞」，網羅各界得獎名粽及地方經典好粽，除了消費者喜愛的傳統南北粽外，更精選多款新口味創意粽，目前台灣粽、冰心粽、湖州粽與愛心粽皆熱賣中。因疫情影響，「降低接觸」為主要消費訴求，OKmart除了與五星名粽品牌「天香樓」、「凱達飯店」等品牌合作推出各式禮盒之外，更與「竹南懷舊」、「南門市場立家」、「南園」等老饕指定老店品牌合作，方便消費者購買各地名粽。