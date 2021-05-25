搶搭電影熱潮！adidas聯手漫威打造話題「猛毒」籃球戰靴

搶在反派英雄續集電影《猛毒2：血蜘蛛》上映之前，adidas曝光了與漫威（Mavel）合作的D.O.N. Issue #2 「Venom」籃球鞋，讓影迷、鞋迷都能重溫猛毒邪惡外表下的正義之心。而說到聯名，就不能不提，好評再加碼的New Balance與時尚品牌Casablanca跨界慢跑鞋，勢必又將成為潮流關鍵字。

漫威最受歡迎反派英雄「猛毒」即將推出續集電影，因此啟發adidas找來NBA爵士隊有著「Spida蜘蛛人」封號的球星Donovan Mitchell共同合作，推出D.O.N. Issue #2 「Venom」籃球鞋。透過黑色貫穿鞋身與Bounce中底，鞋側鋸齒線條利用反光材質，創造異材質的層次堆疊；鞋後跟印上猛毒的血盆大口與滿口尖牙，延伸至鞋底的亮紅線條則呼應猛毒長舌頭，鞋舌上更綴有單只猛毒的白色大眼。另外，adidas還與Marvel合作名為「Spider Gwen」女款籃球鞋，採用黑、白多層次拼接鞋面，點綴螢光粉色鋸齒線條詮釋蜘蛛人獨有的超能力「蜘蛛感應Spidey-Sense」。鞋後跟則覆蓋上藍色蜘蛛網紋路，並將專屬Mitchell的蜘蛛標誌點綴其上，展現女蜘蛛人的瀟灑叛逆。

adidas D.O.N. Issue #2「Spider Gwen」籃球鞋3,690元。圖／adidas提供

繼第一波聯名鞋獲得好評後，New Balance與時尚品牌Casablanca再呈現了237與327限量慢跑鞋。此次，整體設計延續使用麂皮、透氣網紋皮革與耐磨尼龍疊出質感層次，並印著Casablanca經典的印花圖紋。鞋尖與鞋底以深綠為主調延伸，搭襯著鞋身上的米白、磚紅色緹花陪襯呼應，提升視覺質感。鞋舌則繡上了Casablanca品牌Logo與青藤紅花作為點綴，彰顯了法式摩洛哥風情。

New Balance x Casablanca 327鞋4,980元。圖／New Balance提供