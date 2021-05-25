再延17天！麥當勞「暫停內用、洗手間」延長至6月14日
配合全國三級警戒延長至6月14日及政府防疫政策，麥當勞宣佈，原訂實施至5月28日的暫停餐廳內用、停止洗手間等規定，將同步延長至6月14日。
麥當勞表示，為維護顧客及員工健康，全台麥當勞餐將會延長暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用之規定至6月14日，另外「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，也會同步延長至6月14日。
此外，全台麥當勞餐廳採單一入出口並進行實聯制，敬請顧客進入餐廳使用前配合完成登錄，體溫達37.5度請勿入內，共同維護安心的購餐環境；麥當勞「得來速」亦已起啟動實聯制，敬請顧客進入得來速車道後，配合掃描點餐窗口前的QR code完成登錄（未攜帶手機則提供單張紙本填寫資料）。
防疫期間，顧客進入餐廳及排隊購餐時，請確實佩戴口罩並保持社交距離，並歡迎多加利用外帶、得來速、歡樂送服務及非現金支付。
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