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宅時尚穿起來！Prada、BV、Balenciaga舒適拖鞋大盤點

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在家工作時間變長，更需要舒適的穿著。不少時尚品牌剛好近期都推出很適合休閒打扮的拖鞋、T-shirt，並且還提供官網購買免運的服務，可以讓大家輕輕鬆鬆在家就能穿得時尚有型又舒適。圖／品牌提供、摘自IG
在家工作時間變長，更需要舒適的穿著。不少時尚品牌剛好近期都推出很適合休閒打扮的拖鞋、T-shirt，並且還提供官網購買免運的服務，可以讓大家輕輕鬆鬆在家就能穿得時尚有型又舒適。圖／品牌提供、摘自IG

最近許多企業因應防疫需求開啟WFH模式（work from home），也因為在家工作時間長，更需要舒適的穿著。不少時尚品牌剛好近期都推出很適合休閒打扮的拖鞋、T-shirt，並且還提供官網購買免運的服務，可以讓大家輕輕鬆鬆在家就能穿得時尚有型又舒適。

像是Prada、Miu Miu都推出了新的羊絨皮、毛圈紗拖鞋，前者以經典三角Logo或品牌字母刺繡點綴鞋面中央，簡約帥氣，後者用標誌性的Matelasse皺摺呈現浪漫甜美風，兩者在台灣官網也都提供免運的服務。Balenciaga則是有連孫芸芸都喜愛的Political Campaign Logo新款仿羊毛毛茸拖鞋，柔軟舒適。Bottega Veneta也有棉質厚底室內拖鞋可選擇，療癒的綠色讓人有踩在草地上的錯覺，一解目前很想出門遊玩的心情。

而Moschino與美國傳奇經典兒童節目「芝麻街」（Sesame Street）聯名系列也在近日開賣，其中多款單品都是很適合居家穿搭的T-shirt、帽T，搭配芝麻街劇中角色像是艾蒙（Elmo）、伯特（Bert）與恩尼（Ernie）、餅乾怪獸等等的印花，展現滿滿的童趣。女星吳姍儒、曾莞婷、吳映潔(鬼鬼)等人也都紛紛搶穿，秀出自己最可愛的「宅穿搭」。

Moschino在疫情期間也特別與各百貨合作，全系列商品均可使用線上電子支付，以及不限金額寄送到家服務，不用出門也能在第一時間入手。

曾莞婷穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
曾莞婷穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
白色縫線裝飾羊絨皮拖鞋，30,000元。圖／Prada提供
白色縫線裝飾羊絨皮拖鞋，30,000元。圖／Prada提供
Balenciaga Political Campaign Logo仿羊毛毛茸拖鞋。圖／摘自官網
Balenciaga Political Campaign Logo仿羊毛毛茸拖鞋。圖／摘自官網
曾莞婷穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
曾莞婷穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
孫芸芸穿Balenciaga Political Campaign Logo仿羊毛毛茸拖鞋。圖／摘自IG
孫芸芸穿Balenciaga Political Campaign Logo仿羊毛毛茸拖鞋。圖／摘自IG
黑色毛圈紗拖鞋，27,500元。圖／Prada提供
黑色毛圈紗拖鞋，27,500元。圖／Prada提供
Matelasse羊絨皮拖鞋，28,500元。圖／Miu Miu提供
Matelasse羊絨皮拖鞋，28,500元。圖／Miu Miu提供
黑色縫線裝飾羊絨皮拖鞋，30,000元。圖／Prada提供
黑色縫線裝飾羊絨皮拖鞋，30,000元。圖／Prada提供
棉質厚底室內拖鞋，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
棉質厚底室內拖鞋，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
鬼鬼曾莞婷穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
鬼鬼曾莞婷穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
羊絨皮拖鞋，34,500元。圖／Prada提供
羊絨皮拖鞋，34,500元。圖／Prada提供
吳姍儒穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
吳姍儒穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
Matelasse羊絨皮拖鞋，28,500元。圖／Miu Miu提供
Matelasse羊絨皮拖鞋，28,500元。圖／Miu Miu提供
白色毛圈紗拖鞋，27,500元。圖／Prada提供
白色毛圈紗拖鞋，27,500元。圖／Prada提供
Balenciaga Political Campaign Logo仿羊毛毛茸拖鞋。圖／摘自官網
Balenciaga Political Campaign Logo仿羊毛毛茸拖鞋。圖／摘自官網
鬼鬼穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供
鬼鬼穿Moschino x 芝麻街系列服裝。圖／Moschino提供

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