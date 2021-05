宅時尚穿起來！Prada、BV、Balenciaga舒適拖鞋大盤點

最近許多企業因應防疫需求開啟WFH模式(work from home),也因為在家工作時間長,更需要舒適的穿著。不少時尚品牌剛好近期都推出很適合休閒打扮的拖鞋、T-shirt,並且還提供官網購買免運的服務,可以讓大家輕輕鬆鬆在家就能穿得時尚有型又舒適。

像是Prada、Miu Miu都推出了新的羊絨皮、毛圈紗拖鞋,前者以經典三角Logo或品牌字母刺繡點綴鞋面中央,簡約帥氣,後者用標誌性的Matelasse皺摺呈現浪漫甜美風,兩者在台灣官網也都提供免運的服務。Balenciaga則是有連孫芸芸都喜愛的Political Campaign Logo新款仿羊毛毛茸拖鞋,柔軟舒適。Bottega Veneta也有棉質厚底室內拖鞋可選擇,療癒的綠色讓人有踩在草地上的錯覺,一解目前很想出門遊玩的心情。

而Moschino與美國傳奇經典兒童節目「芝麻街」(Sesame Street)聯名系列也在近日開賣,其中多款單品都是很適合居家穿搭的T-shirt、帽T,搭配芝麻街劇中角色像是艾蒙(Elmo)、伯特(Bert)與恩尼(Ernie)、餅乾怪獸等等的印花,展現滿滿的童趣。女星吳姍儒、曾莞婷、吳映潔(鬼鬼)等人也都紛紛搶穿,秀出自己最可愛的「宅穿搭」。