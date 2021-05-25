Mister Donut「外送300折100」！福岡第一鬆餅外帶8折

疫情尚未趨緩，外帶餐點、調理包也成為居家防疫的用餐選擇。Mister Donut自即日起推出外送平台「滿300折100」、「滿250折50」的限時優惠。福岡第一鬆餅「Café del SOL」則是推出5款鬆餅、1款蛋糕「外帶8折」的防疫優惠，另外還有3款日式風味調理包，方便民眾在家用餐。

即日起至6月30日期間，凡使用「foodomo」外送Mister Donut，可享單筆消費滿250元，現折50元的折扣優惠；即日起至6月1日期間，使用Uber Eats或Foodpanda訂餐，免輸入折扣碼，即可享有單筆滿300元現折100元之優惠，讓民眾可以在防疫期間，同樣輕鬆享受甜甜圈、波堤帶來的療癒感。

至於以舒芙蕾鬆餅為明星產品的「Café del SOL」，即日起推出5款鬆餅的外帶8折優惠，共有季節水果鬆餅、巧克力鬆餅、焦糖鬆餅、甜橙乳酪鬆餅、燻鮭魚佐鹹蛋乳酪鬆餅等5種口味，原價250～260元，優惠價200～208元；另還有福岡提拉米蘇同享優惠，原價180元，折扣價144元。