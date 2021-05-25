裝帥靠這一「咖」！VERSACE、Royal Elastics搶攻運動表市場

夏天到來，又是運動風格表款熱賣的季節，不只製表大廠紛紛推出相應設計，連流行品牌的VERSACE、Royal Elastics搶搭市場熱潮，推出新款腕表，緊抓男性消費者的心。

運動休閒品牌起家的Royal Elastics自2020年開始，正式跨入腕表領域，還曾經推出過陀飛輪等複雜功能表款。而這季，品牌以二次世界大戰期間，空軍在執行任務時所配戴的飛行表為靈感，打造全新的SKYLIGHT系列腕表。以懷舊的精神，延續利用計時器來計算飛航往返行程，以及特殊飛行尺計算燃料及距離的精神。保留過去計時器上的時、分圈判讀用於日常計時，並以內表圈的方式，呈現世界時區顯示功能，重新朔造飛行概念，以符合現代大眾配戴飛行表的用途。

VERSACE Greca Sport系列腕表，時標之間鐫刻招牌的希臘回紋， 表盤中央更有放射狀的裝飾圖騰。圖／VERSACE提供

奢華一直都是義大利時尚品牌VERSACE給人的印象，同樣的風格也延續到了腕表設計上。嶄新的Greca Sport系列表款，便結合最熱門的潛水表外觀和奢華魅力於一身，展現簡潔的線條與雋永的美感。時標之間鐫刻招牌的希臘回紋， 表盤中央更有放射狀的裝飾圖騰，搭配了12點方向的梅杜莎頭圖案，凸顯了品牌DNA。最特別的是，無表耳的設計，透過宛如手鍊的結構，串連起表身與表鍊，精緻又不失運動感。

VERSACE Greca Sport系列腕表，鍍香檳金不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供

Royal Elastics SKYLIGHT系列腕表，不鏽鋼表殼9,900元。圖／Royal Elastics提供

VERSACE Greca Sport系列腕表，鍍黑色不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供

VERSACE Greca Sport系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供