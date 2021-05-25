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裝帥靠這一「咖」！VERSACE、Royal Elastics搶攻運動表市場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
VERSACE嶄新的Greca Sport系列表款，結合最熱門的潛水表外觀和奢華魅力於一身。圖／VERSACE提供
VERSACE嶄新的Greca Sport系列表款，結合最熱門的潛水表外觀和奢華魅力於一身。圖／VERSACE提供

夏天到來，又是運動風格表款熱賣的季節，不只製表大廠紛紛推出相應設計，連流行品牌的VERSACE、Royal Elastics搶搭市場熱潮，推出新款腕表，緊抓男性消費者的心。

運動休閒品牌起家的Royal Elastics自2020年開始，正式跨入腕表領域，還曾經推出過陀飛輪等複雜功能表款。而這季，品牌以二次世界大戰期間，空軍在執行任務時所配戴的飛行表為靈感，打造全新的SKYLIGHT系列腕表。以懷舊的精神，延續利用計時器來計算飛航往返行程，以及特殊飛行尺計算燃料及距離的精神。保留過去計時器上的時、分圈判讀用於日常計時，並以內表圈的方式，呈現世界時區顯示功能，重新朔造飛行概念，以符合現代大眾配戴飛行表的用途。

VERSACE Greca Sport系列腕表，時標之間鐫刻招牌的希臘回紋， 表盤中央更有放射狀的裝飾圖騰。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Sport系列腕表，時標之間鐫刻招牌的希臘回紋， 表盤中央更有放射狀的裝飾圖騰。圖／VERSACE提供

奢華一直都是義大利時尚品牌VERSACE給人的印象，同樣的風格也延續到了腕表設計上。嶄新的Greca Sport系列表款，便結合最熱門的潛水表外觀和奢華魅力於一身，展現簡潔的線條與雋永的美感。時標之間鐫刻招牌的希臘回紋， 表盤中央更有放射狀的裝飾圖騰，搭配了12點方向的梅杜莎頭圖案，凸顯了品牌DNA。最特別的是，無表耳的設計，透過宛如手鍊的結構，串連起表身與表鍊，精緻又不失運動感。

VERSACE Greca Sport系列腕表，鍍香檳金不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Sport系列腕表，鍍香檳金不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供

Royal Elastics SKYLIGHT系列腕表，不鏽鋼表殼9,900元。圖／Royal Elastics提供
Royal Elastics SKYLIGHT系列腕表，不鏽鋼表殼9,900元。圖／Royal Elastics提供

VERSACE Greca Sport系列腕表，鍍黑色不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Sport系列腕表，鍍黑色不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供

VERSACE Greca Sport系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Sport系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊41,200元。圖／VERSACE提供

Royal Elastics SKYLIGHT系列腕表，不鏽鋼表殼9,900元。圖／Royal Elastics提供
Royal Elastics SKYLIGHT系列腕表，不鏽鋼表殼9,900元。圖／Royal Elastics提供

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