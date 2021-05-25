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官網直購也ok！喬治傑生年度項鍊、朵蘭手鐲表最適送禮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
在台灣可以網購的喬治傑生推出年度限量款鍊墜與手表。圖／喬治傑生提供
在台灣可以網購的喬治傑生推出年度限量款鍊墜與手表。圖／喬治傑生提供

盛夏六月即將到來，6月除了是結婚旺季，也是年輕學子迎向新人生的畢業季節。雖然目前疫情嚴峻不便出門，但仍有部分品牌有提供網購服務，例如丹麥皇家御用品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），不出門也能在家為畢業生選購具有美好寓意的紀念品。

喬治傑生HERITAGE年度紀念系列自1988年首度問世以來，隨即成為喬治傑生珠寶系列最重要的經典之作。今年，喬治傑生以2001別具意義的年份，傳承新藝術運動時期的優美弧線及自然華麗風格，透過純銀材質與紅玉髓寶石為青春烙下祝福印記，為新一代的畢業生傳遞誠摯祝福，在20年週年的同時，亦是一份歲月的禮物。

品牌經典的VIVIANNA BANGLE朵蘭鑲鑽手鐲表，於1968年由女性設計師薇薇安朵蘭（Vivianna Torun）設計，無時標、無表帶的開放式設計，傳遞解放時間束縛、跳脫時間起始與結束的框架理念，提醒世人活在當下。今年推出鑲鑽限量珍藏款，鏡面表盤上鑲嵌飾美鑽，傳遞「愛你永遠」的承諾寓意，搭配鋼琴烤漆的限量精裝表盒，傳遞滿心祝福。同時還有一系列限定款白K金鑲鑽Mercy系列珠寶，以沙漏為設計靈感，開了缺口的圓形與充滿流動感的蜿蜒線條，表達真摯愛情與對生命的深刻體會。

GEORG JENSEN Mercy 18k白金鑽石限定款耳環，78,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN Mercy 18k白金鑽石限定款耳環，78,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN VIVIANNA BANGLE朵蘭表2021限量珍藏款表盒。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN VIVIANNA BANGLE朵蘭表2021限量珍藏款表盒。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2001 HERITAGE年度復刻系列純銀鍊墜，8,500元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2001 HERITAGE年度復刻系列純銀鍊墜，8,500元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2001 HERITAGE年度復刻系列。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2001 HERITAGE年度復刻系列。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN Mercy 18k白金鑽石限定款項鍊，78,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN Mercy 18k白金鑽石限定款項鍊，78,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN Mercy 18k白金限定款耳環，29,800元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN Mercy 18k白金限定款耳環，29,800元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN VIVIANNA BANGLE 朵蘭表2021限量珍藏款，11萬5,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN VIVIANNA BANGLE 朵蘭表2021限量珍藏款，11萬5,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2001 HERITAGE年度復刻系列純銀紅玉髓鍊墜，9,500元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2001 HERITAGE年度復刻系列純銀紅玉髓鍊墜，9,500元。圖／喬治傑生提供

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