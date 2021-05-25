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官網直購也ok！喬治傑生年度項鍊、朵蘭手鐲表最適送禮
盛夏六月即將到來，6月除了是結婚旺季，也是年輕學子迎向新人生的畢業季節。雖然目前疫情嚴峻不便出門，但仍有部分品牌有提供網購服務，例如丹麥皇家御用品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），不出門也能在家為畢業生選購具有美好寓意的紀念品。
喬治傑生HERITAGE年度紀念系列自1988年首度問世以來，隨即成為喬治傑生珠寶系列最重要的經典之作。今年，喬治傑生以2001別具意義的年份，傳承新藝術運動時期的優美弧線及自然華麗風格，透過純銀材質與紅玉髓寶石為青春烙下祝福印記，為新一代的畢業生傳遞誠摯祝福，在20年週年的同時，亦是一份歲月的禮物。
品牌經典的VIVIANNA BANGLE朵蘭鑲鑽手鐲表，於1968年由女性設計師薇薇安朵蘭（Vivianna Torun）設計，無時標、無表帶的開放式設計，傳遞解放時間束縛、跳脫時間起始與結束的框架理念，提醒世人活在當下。今年推出鑲鑽限量珍藏款，鏡面表盤上鑲嵌飾美鑽，傳遞「愛你永遠」的承諾寓意，搭配鋼琴烤漆的限量精裝表盒，傳遞滿心祝福。同時還有一系列限定款白K金鑲鑽Mercy系列珠寶，以沙漏為設計靈感，開了缺口的圓形與充滿流動感的蜿蜒線條，表達真摯愛情與對生命的深刻體會。
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