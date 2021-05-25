官網直購也ok！喬治傑生年度項鍊、朵蘭手鐲表最適送禮

盛夏六月即將到來，6月除了是結婚旺季，也是年輕學子迎向新人生的畢業季節。雖然目前疫情嚴峻不便出門，但仍有部分品牌有提供網購服務，例如丹麥皇家御用品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），不出門也能在家為畢業生選購具有美好寓意的紀念品。

喬治傑生HERITAGE年度紀念系列自1988年首度問世以來，隨即成為喬治傑生珠寶系列最重要的經典之作。今年，喬治傑生以2001別具意義的年份，傳承新藝術運動時期的優美弧線及自然華麗風格，透過純銀材質與紅玉髓寶石為青春烙下祝福印記，為新一代的畢業生傳遞誠摯祝福，在20年週年的同時，亦是一份歲月的禮物。