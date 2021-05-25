快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖、信義區真好康 美福牛排館餐盒訂滿10份免費外送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Fresh & Aged美福乾式牛排館自5月25日起午間推出7款餐盒。圖／摘自Fresh & Aged美福乾式牛排館官方臉書。
Fresh & Aged美福乾式牛排館自5月25日起午間推出7款餐盒。圖／摘自Fresh & Aged美福乾式牛排館官方臉書。

因應政府相關防疫政策，Fresh & Aged美福乾式牛排館自5月25日起推出7款「職人燒烤餐盒」午間餐盒外帶與外送。

北市內湖區及信義區訂滿10盒即免費外送，若超出此範圍可使用lalamove或專人代送服務，運費依距離計費。6月4日（週五）前訂購滿10盒便當，再另贈送「美國穀物燒牛肉餐盒」乙份。

7款「職人燒烤餐盒」午間餐盒皆由Fresh & Aged美福乾式牛排館主廚陳重光親自研發設計；其中「嚴選澳洲頂級9+和牛（480元）」、「美國穀飼肋眼（285元）」，特別使用龍眼木碳燒，肉品搭配主廚特調醬汁。此外還有「美國穀物燒牛肉（200元）」、「英國後面梅花豬（185元）」、「酥炸美國牛肉漢堡排（285元）」、「紐西蘭骰子菲力（280元）」與「脆皮大西洋齒魚與日本生蠔（285元）」。

7款「職人燒烤餐盒」午間餐盒，預定於每週一至五上午11點至下午2點供應，最晚需於取用日前一天下午5點前預購完成。

◎訂購專線： （02） 2796-1566

◎取餐地址：台北市內湖區民善街128號2樓

北市 紐西蘭 日本

延伸閱讀

星巴克「買一送一」外送版來了！在家爽喝咖啡到6月，車道門市也有

三級警戒延長 微風縮短營業時間「高樓層餐廳」首推外帶外送

首家百貨零售喊停！環球5/28前只提供餐飲民生必需品

追劇必備、IG熱門甜點來了！  SEA TO SKY推出餐點外送優惠價

相關新聞

停課延長！遠距學習必備萬元以下平板、筆電這裡入手

全台各級學校停課不停學，加上許多企業啟動居家辦公，最大困擾除了家中網路品質，還有線上學習/工作裝置不夠用的問題。針對需求...

超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上

一年一度的美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award,BBMA）美國洛杉磯當地時間5月23日盛大舉行。...

超質感乾洗手！DIPTYQUE、THREE⋯等創造清潔儀式感

疫情仍未緩解，每天隨時隨地的清潔變得更重要，想讓每天的清潔有著儀式感，有不少品牌推出乾洗手，整體包裝走質感與文青風格，讓...

黑旋風來襲！帝舵TUDOR Black Bay Ceramic閃電發表

帝舵（TUDOR）今日晚間七點閃電公布全新表款，帶來新款Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。四天前品牌已在官方...

Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色

Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Br...

周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 演唱會敞開「胸懷」

周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。