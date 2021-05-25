內湖、信義區真好康 美福牛排館餐盒訂滿10份免費外送

因應政府相關防疫政策，Fresh & Aged美福乾式牛排館自5月25日起推出7款「職人燒烤餐盒」午間餐盒外帶與外送。

台北市內湖區及信義區訂滿10盒即免費外送，若超出此範圍可使用lalamove或專人代送服務，運費依距離計費。6月4日（週五）前訂購滿10盒便當，再另贈送「美國穀物燒牛肉餐盒」乙份。

7款「職人燒烤餐盒」午間餐盒皆由Fresh & Aged美福乾式牛排館主廚陳重光親自研發設計；其中「嚴選澳洲頂級9+和牛（480元）」、「美國穀飼肋眼（285元）」，特別使用龍眼木碳燒，肉品搭配主廚特調醬汁。此外還有「美國穀物燒牛肉（200元）」、「英國後面梅花豬（185元）」、「酥炸美國牛肉漢堡排（285元）」、「紐西蘭骰子菲力（280元）」與「脆皮大西洋齒魚與日本生蠔（285元）」。

7款「職人燒烤餐盒」午間餐盒，預定於每週一至五上午11點至下午2點供應，最晚需於取用日前一天下午5點前預購完成。

◎訂購專線： （02） 2796-1566

◎取餐地址：台北市內湖區民善街128號2樓