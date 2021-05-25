486團購挺醫護！眷屬同享防疫家電4折起、專案快速到貨

國內疫情升溫，為感謝勇敢站在第一線的醫護人員以及醫護眷屬，486團購即日起加開致敬防疫英雄優惠專案，精選10項最暢銷的防疫家電祭出優惠4折起，享有免運並承諾以最快的速度送至醫護人員手中。

近期疫情嚴峻，許多企業啟動居家或分流辦公，加上民眾線上購物大幅增加，連帶影響出貨及物流速度。486先生表示，為了讓防疫家電迅速送到醫護人員手中，此次活動以專人專案處理，最快隔天即可到貨；下殺的優惠價格由486團購和廠商雙方讓利，感謝LG及PINOH家電全力支持。

486團購挺醫護專案活動精選空氣清淨機、除濕機、掃地機、拖地機、無線吸塵器、乾衣機及電子衣櫥等，皆為疫情期間暢銷的防疫家電。可極速淨化34坪大空間的PINOH超級大王空氣清淨機，祭出超過萬元折扣，挺醫護優惠價4折。LG各式空氣清淨機可享最低7折起；可搭配抗菌液使用的濕拖版掃地機、拖地機及無線濕拖吸塵器75折起；搭載最新蒸氣殺菌行程的洗衣機及電子衣櫥可享78折起優惠；搭載500萬奈米抑菌離子的除濕機可享83折，加贈14吋DC節能立扇。