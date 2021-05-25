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型男的夏日動感裝備 LV Trainer、DIOR B28運動鞋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LV和DIOR都推出新款的男士休閒運動鞋。圖／DIOR、LV提供
LV和DIOR都推出新款的男士休閒運動鞋。圖／DIOR、LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh推出2021春夏全新LV Trainer運動鞋，以出乎意料的配色，帶來視覺上的新鮮感，緹花、光澤皮革款式，也成為搶眼新品；DIOR MEN則是推出B28球鞋的新款，持續以Oblique緹花來表現當代型男的浪漫。

本季LV Trainer運動鞋以全新配色激盪火花，運用鮮豔如彩虹般的色彩表現自信，象徵從黎明到日落，每一道陽光所揮灑的夏日色彩，烈日橘、勃根地紅，以及飽滿綠、黃色細節對比，將這些飽和色彩運用在粒面、光滑皮革設計，側邊書寫Louis Vuitton，其中的霓虹粉球鞋則鑲滿了粉紅色水鑽，浮誇耀眼；白色、銀色亮面皮格則是經典必備款，此外還有米色的丹寧帆布款式。

每一雙LV Trainer都經歷至少7個小時的工時，靈感源自Virgil Abloh鍾愛的復古籃球鞋，搭配科技橡膠鞋底以及鮮明的Monogram花卉圖案，鞋領印著#54呼應品牌創始的1854年。DIOR秋季男裝的B28休閒鞋，由創意總監Kim Jones主導，推出中、低筒兩種版本，以粗獷硬派的厚橡膠底設計，打造休閒優雅的街頭混搭風，鞋履點綴了品牌標誌性的Dior Oblique緹花，如同畫布般包覆整個鞋面，有黑色、米色及經典丹寧Oblique配色等選擇，兼具舒適度與鮮明視覺。

DIOR B28 Oblique米色緹花帆布低筒運動鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR B28 Oblique米色緹花帆布低筒運動鞋，35,000元。圖／DIOR提供
LV Trainer運動鞋，38,900元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，38,900元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，41,900元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，41,900元。圖／LV提供
DIOR B28 Oblique黑褐色緹花低筒休閒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR B28 Oblique黑褐色緹花低筒休閒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR B28 Oblique米色緹花帆布中筒運動鞋，39,000元。圖／DIOR提供
DIOR B28 Oblique米色緹花帆布中筒運動鞋，39,000元。圖／DIOR提供
LV Trainer運動鞋，41,600元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，41,600元。圖／LV提供
DIOR B28 Oblique黑褐色緹花低筒休閒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR B28 Oblique黑褐色緹花低筒休閒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
LV Trainer運動鞋，40,200元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，40,200元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，41,600元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，41,600元。圖／LV提供
DIOR B28 Oblique 丹寧緹花中筒休閒鞋，39,000元。圖／DIOR提供
DIOR B28 Oblique 丹寧緹花中筒休閒鞋，39,000元。圖／DIOR提供

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