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型男的夏日動感裝備 LV Trainer、DIOR B28運動鞋
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh推出2021春夏全新LV Trainer運動鞋，以出乎意料的配色，帶來視覺上的新鮮感，緹花、光澤皮革款式，也成為搶眼新品；DIOR MEN則是推出B28球鞋的新款，持續以Oblique緹花來表現當代型男的浪漫。
本季LV Trainer運動鞋以全新配色激盪火花，運用鮮豔如彩虹般的色彩表現自信，象徵從黎明到日落，每一道陽光所揮灑的夏日色彩，烈日橘、勃根地紅，以及飽滿綠、黃色細節對比，將這些飽和色彩運用在粒面、光滑皮革設計，側邊書寫Louis Vuitton，其中的霓虹粉球鞋則鑲滿了粉紅色水鑽，浮誇耀眼；白色、銀色亮面皮格則是經典必備款，此外還有米色的丹寧帆布款式。
每一雙LV Trainer都經歷至少7個小時的工時，靈感源自Virgil Abloh鍾愛的復古籃球鞋，搭配科技橡膠鞋底以及鮮明的Monogram花卉圖案，鞋領印著#54呼應品牌創始的1854年。DIOR秋季男裝的B28休閒鞋，由創意總監Kim Jones主導，推出中、低筒兩種版本，以粗獷硬派的厚橡膠底設計，打造休閒優雅的街頭混搭風，鞋履點綴了品牌標誌性的Dior Oblique緹花，如同畫布般包覆整個鞋面，有黑色、米色及經典丹寧Oblique配色等選擇，兼具舒適度與鮮明視覺。
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