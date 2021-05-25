時尚KOL、設計大獎掛保證！涼鞋這樣搭配最時髦

夏天到來，最不可或缺的穿搭單品就是涼拖鞋了，而且外觀時髦，能因應不同造型變化，並讓雙腳解放。如果不知道怎麼挑，跟著時尚KOL的腳步準沒錯。而ECCO的EXOWRAP突破涼鞋系列甚至獲得德國GDA設計大獎肯定，成為另類購物指標。

睽違兩年，EXCELSIOR再度推出餅乾涼鞋，承襲經典餅乾鞋底輪胎壓紋識別，鞋身主視覺運用寬版Z字帶設計舒適有型，並運用輕量透氣網紗材質，搭配具有沙漠感的空氣色調。不論是想要單穿展現隨興休閒，或是搭配襪子增加層次擁有街頭時髦感，提供了棕、紫灰，和黑三種選擇。多位時尚KOL也選擇了這款涼鞋，搶先在社群平台上，曬出搭配美照，引起討論。而CROCS為符合潮流趨勢推出Energy Pack支線，今年呈獻渲染印花駭客克駱，搶眼花色配上四顆Jibbitz鞋扣，鞋跟多層次繫帶裝飾。這也是品牌首次在台上市鋸齒狀鞋底款式，微厚底的設計並不顯厚重，有修飾腿部線條效果，鞋跟可調節式後跟鞋帶合腳行走更輕鬆。

時尚KOL李柔演繹CROCS渲染印花HIKER克駱格涼鞋2,580元。圖／CROCS提供

ECCO則以招牌EXOSTRIKE鞋款為設計靈感，延伸出EXOWRAP突破涼鞋系列，因為搭載「PHORENETM中底」，比一般的PU輕33%，能夠提供輕盈足感，並且增加50%回彈力，能夠多吸收2倍的衝擊力道。外底更有橡膠外底以及鞋底刻痕的加持，有效提升涼鞋的抓地力與耐磨度。由於在鞋履的研發與實用性具備創新概念，因此獲得德國GDA設計大獎肯定。

ECCO代言人黃景瑜示範EXOWRAP突破涼鞋穿搭。圖／ECCO提供

ECCO EXOWRAP突破系列涼鞋5,980元。圖／ECCO提供

CROCS渲染印花HIKER克駱格涼鞋2,580元。圖／CROCS提供