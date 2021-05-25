穿著Prada的惡魔的S&W牛排 外帶1980元起送前菜與配菜

電影「穿著Prada的惡魔」裡的惡魔總編輯米蘭達指名要吃的S&W（Smith & Wollensky）牛排，一向是台北市最難訂位的美式乾式熟成牛排館之一；因應疫情變化與政府相關規範，S&W TW推出外帶外送服務，只要點選主餐即贈送前菜和配菜。

接受外帶外送的菜色，包括店內11款經典主餐、2款商業午餐、6款前菜與8款配菜。其中除了招牌乾式熟成牛排外，也提供台灣戰斧豬30 OZ.、乾式熟成宜蘭櫻桃鴨胸、美國羔羊排…等主餐選擇，不僅可以多人分享，也適合個人享用。