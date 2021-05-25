饌和牛9款鍋物「買1送1」！個人鍋吃得到和牛肉燥飯

肉多多火鍋繼推出「外帶套餐買1送1」的防疫優惠之後，同集團的和牛火鍋車吃到飽餐廳「饌和牛」也推出9款套餐組合，同樣可以享「買1送1」優惠，並且新推出外帶個人即食鍋「饌一小鍋」，讓民眾在家也能輕鬆吃鍋。

至疫情恢復二級前，凡加入肉多多會員，即可享火鍋套餐「外帶買1送1」優惠。外帶自取300元以上套餐，第二份由肉多多火鍋免費招待，299套餐或199套餐，則可享第2套半價，單鍋則可享75折。另外「饌和牛」則推出「和牛to GO」套餐方案，共有國產培根豬、國產梅花豬、美國牛胸腹肉、美國雪花牛、日本A5黑毛和牛等9種不同選擇，搭配湯底、菜盤與麵食，每套400～999元。同樣可享「買1送1」的會員優惠。

另外饌和牛針對疫情期間的民眾需求，推出外帶個人即時鍋品牌「饌一小鍋」，套餐中包含梅花豬肉、香料雞腿肉、鮮蝦、蛤蜊、季節時蔬、火鍋丸餃組合，搭配任選湯底，以及「黑金和牛肉燥飯」，每套原價200元，優惠價150元，方便個人居家防疫用餐。