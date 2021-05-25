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三級警戒延 KLOOK「全額退費」！還可線上參拜四面佛
全台防疫第三級警戒延長，中央疫情指揮中心籲請民眾盡量待在家，減少非必要的外出；為了讓大家能安心舒服宅在家，KLOOK率先提出退改政策，只要是還沒到期也尚未體驗使用的訂單，不限日期、不限區域，將可免費延期或退訂，KLOOK也將全額退費。此外，另推出多項居家安心服務和體驗。
其中，為滿足居家辦公或遠距教學對網路的需求，KLOOK推出WiFi機短租搭配全省宅配服務。KLOOK表示，平台上顯示，過去7天WiFi機的搜尋量暴增10倍以上，因此推出「4G隨身WiFi機租借加全省宅配到府服務」，旅客可以選擇月租，或是選擇14天 / 30天 / 60天彈性天數租借的方式，最多可連接5台設備；如果以30天計算，加上機器租借與全台宅配運費600元起算，等於每天約20至30元的銅板價，就能使用4G網路服務 。
另一項體驗是「線上參拜曼谷四面佛」，KLOOK提供線上參拜體驗行程，坐在家裡也能向泰國曼谷的四面佛祈福許願，保佑事業、家庭、財富、健康、甚至是事事如意；同時有許多祭品套餐供選擇，從鮮花蠟燭的份數、祈福舞者的人數，到是否要加碼果盤、木象，雖然遠端但祈福的心意不減。
除了到曼谷，也可線上漫遊花都巴黎。KLOOK與MyProGuide合作推出各種線上旅遊導覽，像是線上導覽泰國擁有220多年歷史的「臥佛寺」，360度環繞感受最大身長46公尺，高度達15公尺的臥佛神像；或是參加線上導覽探索法國巴黎的美景，參觀數百年歷史的巴黎市政廳，時尚潮流的瑪黑區，穿梭在石板路上或漫步在塞納河邊，跟著導覽重溫巴黎魅力，同時更深入了解熱門景點的歷史背景。
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