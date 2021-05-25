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526超級月亮好期待？月亮腕表隨時帶你驚艷上月球！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
每122.6年才有一日的精準月相，為時間與人的關係賦予浪漫想像。圖 / 朗格提供。
每122.6年才有一日的精準月相，為時間與人的關係賦予浪漫想像。圖 / 朗格提供。

天上的天文奇景，總令人心醉、百看不膩。根據星象資料，5月26日的滿月屬「超級月亮」，除了是2021年最大滿月，還有紅月、月全食的雙重奇景，令人格外期待。月亮的奇景或稍縱即逝，但手表的月相功能卻滿看不膩，近期包含朗格（a.lange & söhne）、諾時（Arnold & Son）都推出新款月相腕表，將詩意長留腕間。

泛著點點閃光的砂金石面盤，成為月亮登場的絕佳背景，也讓月亮在朗格Little Lange 1 Moon Phase腕表上悄悄現身。L121.2手上鍊機芯具備雙發條盒及自製擺輪游絲，機芯並經二次手工組裝，精準運行也具巧奪天工的打磨修飾。同時月亮的精準度可達122.6年才有一日誤差，讓位於四點鐘方向的月相盤和「正」上方兩點鐘的大日期視窗，日月同輝。

和太陽相比，月亮常給人隱性、陰性的印象，但ARNOLD & SON Luna Magna腕表則刻意翻轉，打造出超大、立體的3D大月相顯示！球體一半由大理石打造、另一半為砂金石，分別代表月之亮面與暗面，轉動之際展示月相的盈虧之美；品牌自製的A&S1021機芯精準可達122年才有一日誤差，同弧形的藍寶石水晶鏡面則包覆著立體3D月相，讓人可從不同角度欣賞，溫柔婉約。

名士（Baume et Mercier）則有一款Baumatic系列星期日期及月相腕表，其月相盤的設計較簡約，像是傳統的五角星芒以大小不一的白色圓點替代，半透明的圓盤則讓月相存在也不在，是更為現代風格的月相風情展示。

名士Baumatic系列星期日期及月相腕表的半透明的圓盤，讓月相存在也不在，是更現代風格的月相風情展示。圖 / 名士提供。
名士Baumatic系列星期日期及月相腕表的半透明的圓盤，讓月相存在也不在，是更現代風格的月相風情展示。圖 / 名士提供。
Arnold & Son Luna Magna 碩大3D立體月相腕表，限量28只，153萬500元。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son Luna Magna 碩大3D立體月相腕表，限量28只，153萬500元。圖 / Arnold & Son提供。
38毫米的中性尺寸，讓女性或男性都能駕馭Little Lange 1 Moon Phase腕表。圖 / 朗格提供。
38毫米的中性尺寸，讓女性或男性都能駕馭Little Lange 1 Moon Phase腕表。圖 / 朗格提供。
Arnold & Son的自製A&S1021手上鍊機芯，經日內瓦波紋，放射狀手工拋光和倒角打磨多種修飾，機芯背部並可顯示當下的月相盈虧。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son的自製A&S1021手上鍊機芯，經日內瓦波紋，放射狀手工拋光和倒角打磨多種修飾，機芯背部並可顯示當下的月相盈虧。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son弧形的藍寶石水晶鏡面搭配玫瑰金表殼，將超大3D立體月相溫柔包覆。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son弧形的藍寶石水晶鏡面搭配玫瑰金表殼，將超大3D立體月相溫柔包覆。圖 / Arnold & Son提供。
朗格2021年新款Little Lange 1 Moon Phase腕表採用砂金石面盤，並有無鑽、鑲鑽兩種選擇，價格店洽。圖 / 朗格提供。
朗格2021年新款Little Lange 1 Moon Phase腕表採用砂金石面盤，並有無鑽、鑲鑽兩種選擇，價格店洽。圖 / 朗格提供。

腕表 奇景 月全食

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