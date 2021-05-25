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526超級月亮好期待？月亮腕表隨時帶你驚艷上月球！
天上的天文奇景，總令人心醉、百看不膩。根據星象資料，5月26日的滿月屬「超級月亮」，除了是2021年最大滿月，還有紅月、月全食的雙重奇景，令人格外期待。月亮的奇景或稍縱即逝，但手表的月相功能卻滿看不膩，近期包含朗格（a.lange & söhne）、諾時（Arnold & Son）都推出新款月相腕表，將詩意長留腕間。
泛著點點閃光的砂金石面盤，成為月亮登場的絕佳背景，也讓月亮在朗格Little Lange 1 Moon Phase腕表上悄悄現身。L121.2手上鍊機芯具備雙發條盒及自製擺輪游絲，機芯並經二次手工組裝，精準運行也具巧奪天工的打磨修飾。同時月亮的精準度可達122.6年才有一日誤差，讓位於四點鐘方向的月相盤和「正」上方兩點鐘的大日期視窗，日月同輝。
和太陽相比，月亮常給人隱性、陰性的印象，但ARNOLD & SON Luna Magna腕表則刻意翻轉，打造出超大、立體的3D大月相顯示！球體一半由大理石打造、另一半為砂金石，分別代表月之亮面與暗面，轉動之際展示月相的盈虧之美；品牌自製的A&S1021機芯精準可達122年才有一日誤差，同弧形的藍寶石水晶鏡面則包覆著立體3D月相，讓人可從不同角度欣賞，溫柔婉約。
名士（Baume et Mercier）則有一款Baumatic系列星期日期及月相腕表，其月相盤的設計較簡約，像是傳統的五角星芒以大小不一的白色圓點替代，半透明的圓盤則讓月相存在也不在，是更為現代風格的月相風情展示。
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