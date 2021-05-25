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超愛素顏、經典包款 「轉學來的女生」娜諾本人超火辣
最近因為疫情升溫，大家宅在家的時間變多，追劇自然成了打發時間的重點。而泰劇《轉學來的女生Girl from Nowhere》因為以驚悚氛圍呈現社會現象，成了人氣高漲的話題劇之一，飾演主角娜諾Nanno的泰國年輕女演員琪洽安瑪達雅婫（Chicha Amatayakul，小名Kitty）也因此爆紅，連帶她的穿搭造型也成為焦點。
今年27歲的琪洽安瑪達雅婫是中英泰三國混血，擁有法律系學士學位，因為頂著一張厭世顏，被稱為「泰版水原希子」，她公開的ig帳號才創立一年，發文數量也不算高，但就已經有近300萬的追蹤者。從她po出的照片可以發現，經常素顏上鏡的她髮型、髮色多變，穿衣風格性感火辣，偏愛造型簡約俐落的包款，主要以Saint Laurent和Prada的設計為主。從Saint Laurent的kaia包、Carré包、自去年秋季就紅到現在的Solferino包，到Prada人氣腋下包款Cleo等等，都是百搭經典的款式。
1993年8月5日出生的琪洽安瑪達雅婫，是獅子座女孩，但小名卻叫Kitty，非常混搭。關於這個名字的來源有個可愛的故事，她曾透露她出生的時候爸爸從日本工作趕回來，還帶了Hello Kitty玩具送給她，所以Kitty就成為她的小名。
目前《轉學來的女生Girl from Nowhere》兩季都在Netflix可以看到，想更認識這位泰國目前最紅的新星，絕對不能錯過。
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