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三級警戒延長 微風縮短營業時間「高樓層餐廳」首推外帶外送
因應政府延長第三級警戒，包括微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，5月26日至6月14日營業時間再縮短調整為12:00至19:00，同時全面取消餐廳內用服務，改採外帶、外送制，推出「Breeze Take Out」服務。
配合政府政策，微風集團所有店櫃餐飲內用（含設有座位區美食街），僅提供顧客外帶或外送服務。微風高樓餐廳也首度推初外帶、外送服務，名店料理輕鬆在家吃，此外，微風也有「Breeze Take Out」專區，接受消費者致電訂餐，若不想進入館內取餐，餐廳人員提供送餐至一樓大門口取餐服務。
微風南山47樓MiraWan首次推出精緻餐飲外帶，包含一項單點、一套單人套餐、兩套雙人套餐共4種選項，價位自1,080到3,280元不等，以及可供二到四人享用的法式爐烤放山雞全雞外帶單點1,980元。
微風南山Smith & Wollensky也開放提供外送&外帶服務，點主餐即贈送前菜+配菜，可優惠加購人氣甜點巨大巧克力蛋糕；微風信義45樓Morton’s The Steakhouse推出外帶自取服務，麻辣45則推出火鍋外送，只要在平台上選擇湯頭跟想要的火鍋組合，就可以輕鬆在家嗑鍋。
微風信義46樓饗饗特別推出「獨饗旬寶盒」，有豬/牛兩種口味可選擇，只要在官網下訂，即日起至5月31日外帶外送消費滿千整單享9折優惠；47樓SEA TO SKY針對餐點外送活動推出全新餐點「鮮魚堡與薯片380元」、鮮嫩多汁「USDA PRIME牛排三明治與薯片680元」、「龍蝦鐵板炒飯580元」、「龍蝦蟹肉堡680元」等多樣的海鮮料理。
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