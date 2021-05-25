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防疫優惠加碼！路易莎推「周三小農日」、外送限定75折
全國三級警戒，連鎖餐飲業紛紛禁止內用，鮮奶類飲品也因此銷量驟減，「溢奶」問題對小農是一大困擾。路易莎咖啡因此率先宣布推動「周三小農日」，可以平易的價格享受小農鮮奶的美好風味。
路易莎全門市的「周三小農日」自5/26至6/30，期間9款指定拿鐵免費升級小農鮮奶，嚴選單一牧場優質乳源，清爽、細緻、綿密的奶泡，清甜順口更能襯出職人咖啡的醇厚。免費升級指定款有：莊園級拿鐵、澳洲小拿鐵、咖啡拿鐵、卡布奇諾、風味拿鐵等。
此外，門市的外帶外送優惠也延至5/28，來店外帶、來電外送餐飲消費單筆滿300元以上，飲品即享85折優惠，可與小農日免費升級優惠並行。5/26至6/11，路易莎也與foodpanda、Uber Eats外送平台推出限定輕食、飲品，可享優惠價75折起。
註：活動品項、活動優惠以各外送平台為準；foodpanda活動不適用環球購物中心屏東門市。
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