快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

bb.q韓式炸雞「加油套餐88折」！首度插旗蘆洲享9折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
bb.q CHICKEN自即日起推出「台灣加油應援餐」，每套優惠價1,212元。圖／全家國際餐飲提供
bb.q CHICKEN自即日起推出「台灣加油應援餐」，每套優惠價1,212元。圖／全家國際餐飲提供

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自即日起推出「台灣加油應援餐」，一次可吃到去骨炸雞、雙味全雞、黃金雞柳等人氣商品，外帶外送現享88折。另外bb.q CHICKEN也預計將於6月3日於蘆洲開設五華家樂福店，試營運期間，也可享外帶自取9折的優惠。

創立自1995年的bb.q CHICKEN，乃是韓國店數最多的炸雞連鎖店，在眾多韓劇中都可見到其身影。2018年3月起，bb.q CHICKEN開始以複合店的型態在台販售炸雞，並於2019年11月正式登台開設旗艦門市，目前共有9間店座落於雙北地區。即將開幕的蘆洲五華家樂福為在台的第10店。

配合政府防疫政策，目前雙北門市均已暫停內用服務，因此針對外帶外送市場，自即日起至6月30日期間，推出「台灣加油應援餐」，以「去骨炸雞」3選1（蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司），搭配「雙味全雞」口味5選2（蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、秘製、辣味），以及黃金雞柳1份、黃金炸物5選1（炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、甜心QQ球、炸洋蔥圈）和氣泡飲料2選2（七喜、百事可樂）組合，原價1,384元，優惠價1,212元，讓民眾居家防疫也能品嚐韓式炸雞。

除了新款套餐外，即日起至6月30日止，只要透過「享聚卡APP」預訂半半炸雞或雙味全雞外帶自取，再贈價值88元的「炸年糕」1份。另外為慶祝蘆洲五華家樂福店新店開幕，6月1日及2日試營運期間，可享外帶自取9折優惠，正式開幕同步推出「台灣加油應援餐」限時外帶優惠；6月30日前成為享聚卡會員，還可獲得「炸地瓜薯條」兌換券。

薯條 家樂福

延伸閱讀

追劇必備、IG熱門甜點來了！  SEA TO SKY推出餐點外送優惠價

金價漲幅被壓抑 法人：善用黃金反1 ETF操作

法人：黃金漲多 莫追高

比薩買1送1、滿額打8折！4間餐廳外送外帶享優惠

相關新聞

停課延長！遠距學習必備萬元以下平板、筆電這裡入手

全台各級學校停課不停學，加上許多企業啟動居家辦公，最大困擾除了家中網路品質，還有線上學習/工作裝置不夠用的問題。針對需求...

超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上

一年一度的美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award,BBMA）美國洛杉磯當地時間5月23日盛大舉行。...

超質感乾洗手！DIPTYQUE、THREE⋯等創造清潔儀式感

疫情仍未緩解，每天隨時隨地的清潔變得更重要，想讓每天的清潔有著儀式感，有不少品牌推出乾洗手，整體包裝走質感與文青風格，讓...

黑旋風來襲！帝舵TUDOR Black Bay Ceramic閃電發表

帝舵（TUDOR）今日晚間七點閃電公布全新表款，帶來新款Black Bay Cerarmic陶瓷腕表。四天前品牌已在官方...

Jisoo、Angelababy率先穿搭的DIOR豹紋 推出青檸綠、莓果紅新色

Angelababy日前在大陸520系列搶先穿上的Mizza豹紋系列正式上市，靈感來自迪奧先生的謬思女神Mizza Br...

周興哲帥穿FENDI、BERLUTI西裝 演唱會敞開「胸懷」

周興哲日前擔綱蔡依林演唱會嘉賓時，以FENDI白色西裝和天后身上的黑色服裝形成黑、白對比，也小露了胸肌展現性感男人味，畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。