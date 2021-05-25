bb.q韓式炸雞「加油套餐88折」！首度插旗蘆洲享9折

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自即日起推出「台灣加油應援餐」，一次可吃到去骨炸雞、雙味全雞、黃金雞柳等人氣商品，外帶外送現享88折。另外bb.q CHICKEN也預計將於6月3日於蘆洲開設五華家樂福店，試營運期間，也可享外帶自取9折的優惠。

創立自1995年的bb.q CHICKEN，乃是韓國店數最多的炸雞連鎖店，在眾多韓劇中都可見到其身影。2018年3月起，bb.q CHICKEN開始以複合店的型態在台販售炸雞，並於2019年11月正式登台開設旗艦門市，目前共有9間店座落於雙北地區。即將開幕的蘆洲五華家樂福為在台的第10店。

配合政府防疫政策，目前雙北門市均已暫停內用服務，因此針對外帶外送市場，自即日起至6月30日期間，推出「台灣加油應援餐」，以「去骨炸雞」3選1（蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司），搭配「雙味全雞」口味5選2（蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、秘製、辣味），以及黃金雞柳1份、黃金炸物5選1（炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、甜心QQ球、炸洋蔥圈）和氣泡飲料2選2（七喜、百事可樂）組合，原價1,384元，優惠價1,212元，讓民眾居家防疫也能品嚐韓式炸雞。

除了新款套餐外，即日起至6月30日止，只要透過「享聚卡APP」預訂半半炸雞或雙味全雞外帶自取，再贈價值88元的「炸年糕」1份。另外為慶祝蘆洲五華家樂福店新店開幕，6月1日及2日試營運期間，可享外帶自取9折優惠，正式開幕同步推出「台灣加油應援餐」限時外帶優惠；6月30日前成為享聚卡會員，還可獲得「炸地瓜薯條」兌換券。