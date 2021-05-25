realme GT戰神特別版曙光色、聽我的限定禮盒新貨到

科技潮牌realme持續將潮流文化以不同形式帶入科技圈，以猝不及「黃」潮流主題，推出黃色皮革拼接工藝的realme GT戰神特別版曙光色，以及realme聽我的限定禮盒，內容物不僅包含新推出的realme Buds Air 2 Neo，還加入品牌人氣公仔realmeow元素的漁夫帽和長襪穿搭周邊，從頭到腳一次整裝最潮行頭。

4月底首次亮相的realme GT以高性能賽車為命名發想，搭載高通Snapdragon 888 5G處理器和新一代3D鋼化水冷散熱技術，外觀採用創新速度美學設計，此次推出的曙光新色，以皮革拼接工藝，結合細膩觸感黃色皮革和加速賽道黑鏡面紋理兩項材質，握感順手同時兼具防指紋和耐磨優勢，搭配品牌經典黃黑配色，彰顯GT賽道王者的霸氣態度。隨著Google發表Android 12全新作業系統後，realme正式宣布realme GT將成為首批支援Android 12 Beta 1的智慧手機。

realme GT戰神特別版曙光色搭載8+128GB記憶體，同步推出realme GT深海飛艇8+128GB版本，售價皆為13,990元，5月28日起正式販售，5月28日至5月30日推出限時加贈活動，凡至realme網路商店和realme品牌專櫃選購即加贈realme Buds Air Pro黑色款一台；選擇在PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、遠傳friDay購物等電商平台下單，加贈realme Buds Wireless Pro一台（顏色隨機出貨）和500元平台購物金。