餐廳關門人流停滯 黑鮪魚季坐困愁城價格直直落

現在正值黑鮪魚季，但由於新冠肺炎疫情大爆發，餐廳歇業、人潮停止，黑鮪魚冷清，黑鮪魚銷不出去，價格直直落，漁民漁會著急心慌，提前放假。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，現階段的黑鮪魚最好吃，油脂最多，到下個月就差很多了，但因為現在受到疫情的影響，人流不見餐廳歇業，因此每公斤平均批發價僅幾百元，「跌到史上最慘」；他舉例，最高等級的黑鮪魚，最好吃、品質最好的腹肉，過去每公斤平均批發價可高達3000、4000元，極品甚至達到6000元；但最近買只要1500元。

蔡寶興說，魚販可以先採用低溫冷凍，把魚先凍起來，但對漁民來說，不捕魚就沒收入，但補了魚又賣不出去，這才是最困擾的；由於疫情的關係，外籍漁工少，加上出海也賺不到錢，現在大部分漁船都先休息了；少了大陸市場，光靠日本也不行，現在疫情嚴峻，外銷受阻、內銷停滯，遠洋、養殖沒一樣好。

他建議，短期間建議政府先暫時休漁，市面上漁獲量少，價格自然平穩，也建議提供專案貸款一年免息，減輕農民負擔；長期來看，以黑鮪魚為例，可以如日本和牛般分級，不同等級的部位，有不同的價格，當價格好魚販採購，價格不好時，幾個漁會結合成立公司收購平抑物價，政府提供大型凍庫冷凍起來。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，現在黑鮪魚銷不出去，價格也比往年低很多，「幾乎腰斬」，主要是因為現在餐廳幾乎都不能用餐，餐廳關起來，黑鮪魚也銷不出去，人防疫在家，也不出門，黑鮪魚高價魚種不容易做宅配，天氣這麼熱，吃生食沒有處理好容易壞，現在就是呈現產地送不出去，消費地就算有需求也買不到的狀態。

鄭鈺宸說，現在看起來，東港捕獲黑鮪魚1923尾，和歷年相比數量算多，以後分部位，分等級計價，每公斤平均批發價約500、600元，現在平均200、300元，漁民很憂心。