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旅法設計師Peter Wu發表形象影片 同步成立線上購物網站

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Peter Wu春夏形象影片於法國巴黎大學城內的瑞士閣樓拍攝。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏形象影片於法國巴黎大學城內的瑞士閣樓拍攝。圖／Peter Wu提供

旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威同名品牌）發表全新上線的官網，包括瀏覽最新單品、開啟網購功能，也同步發表了2021 春夏形象影片，在法國巴黎大學城內拍攝，用視覺到訪建築之美。

Peter Wu 2021春夏首次嘗試以影像方式呈現意境，拍攝地點位於法國巴黎大學城（Cite International Universitaire de Paris）內的瑞士閣樓（Le Pavillon Suisse），這也是建築師柯比意（Le Corbusier）功能主義的代表作，強調極簡、表現原始形體之美，僅滿足生活機能所需，捨棄不必要的瑣碎，呼應Peter Wu品牌的理想，吳昕威也親自為影片配音，陳述一個男子，懷抱夢想家的精神，在未知裡持續尋找他熟悉的印象。

呼應趨勢及疫情期間數位化的消費需求，Peter Wu成立全新線上購物網站www.peterwu.com，也便於瀏覽品牌精神、全系列商品。即起上架的春夏系列，以無框架、蓬勃朝氣和性感的氛圍表現，Peter Wu常以旅途中的記憶來創作服裝，春夏季表現徒步街廓感受到的優閒與自由，色系以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰，交織漆白色為主。

Peter Wu春夏色系以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰為主，即起可在官網訂購。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏色系以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰為主，即起可在官網訂購。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏形象影片追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏形象影片追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。圖／Peter Wu提供

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