旅法設計師Peter Wu發表形象影片 同步成立線上購物網站

旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威同名品牌）發表全新上線的官網，包括瀏覽最新單品、開啟網購功能，也同步發表了2021 春夏形象影片，在法國巴黎大學城內拍攝，用視覺到訪建築之美。

Peter Wu 2021春夏首次嘗試以影像方式呈現意境，拍攝地點位於法國巴黎大學城（Cite International Universitaire de Paris）內的瑞士閣樓（Le Pavillon Suisse），這也是建築師柯比意（Le Corbusier）功能主義的代表作，強調極簡、表現原始形體之美，僅滿足生活機能所需，捨棄不必要的瑣碎，呼應Peter Wu品牌的理想，吳昕威也親自為影片配音，陳述一個男子，懷抱夢想家的精神，在未知裡持續尋找他熟悉的印象。