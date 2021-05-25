等不到東奧？柏萊士Bell & Ross東京銀座店先開幕！
還不能自由旅行的時刻，日本的東京、京都，都是不少人魂牽夢縈的觀光勝地。因為疫情而延遲的東京奧運，今年是否舉辦也仍在未知之數，但東京仍是世界上擁有活躍能力的大都會之一。就在五月中旬，鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）在東京開設全新「銀座專賣店」，為繁華的銀座街區，帶來全新話題。
Bell & Ross執行長兼聯合創始人Carlos-A. Rosillo先生表示，在Bell & Ross日本分公司成立兩年後，銀座專賣店為Bell & Ross在日本的發展樹立了新的里程碑，「日本是一個獨特的市場，它增長快速且表現出對奢侈品文化的顯著敏感性。我們期待與東京的客戶和粉絲進行更密切的接觸。」
四個戶外陳列櫃展示品牌手表的四大主軸：航空、潛水、F1與都市生活。主空間的混凝土地面讓人聯想到停機坪或飛機機庫，首先喚醒人們對飛行的想望，空間內並配置有兩個獨立展櫃；接待空間則有如回到家中，簡約、高級、舒適、大都會，一如銀座傳遞給人的印象；同時特定區域放置有飛機形狀沙發，可讓人放鬆、近距離地在此欣賞表款。
事實上，銀座更是高級鐘表品牌在日本的兵家必爭之地。Swatch Group便在此擁有獨棟的「海耶克中心（Nicolas G.Hayek Center）」包含集團內的七個品牌專賣店與挑高售後維修中心，建物出自日本名建築師坂茂（Shigeru Ban）之手 ，並將白色與綠意巧妙融入室內設計，在四個樓層分別設有空中、香氛、季節與四季四個主題花園，綠意、精品而前衛，也是不少高級鐘表愛好者的朝聖級地標。
此外Richemont集團的萬國（IWC）、積家（Jaeger-LeCoultre）、羅杰杜彼（Roger Dubuis），勞力士集團的帝舵（TUDOR），獨立經營的百年靈（Breitling）也都在銀座開設有品牌專賣店，而此次Bell & Ross專賣店的開設，無疑為星光滿佈的銀座街區，更添奢華。
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