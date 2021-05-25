外帶還不夠！米其林餐盤蘭餐廳推出免下車自取與外送

有鑑於全國疫情持續升溫，因應政府相關防疫政策，連續三年榮獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳自5月26日（週三）起，由行政主廚李信男（Nobu Lee）親自精心設計，推出一系列限定且限量的外帶／外送美味商品。

包括「宅食尚」精緻個人獨享餐、「宅饗宴」經典必吃佳餚、「不斷糧」生鮮冷凍食材包以及侍酒師推薦「不踩雷」精選葡萄酒…等，都貼心提供「免下車外帶自取」及外送服務。凡消費滿3,000元以上，可享8公里範圍內免運費（以Google Map計算，餐廳所在位置為起點，送餐地址為終點）。

只要250元起的「宅食尚」精緻個人獨享餐包括使用逾20樣食材、費時悉心製成的「靈魂咖哩飯」；選用優質軟嫩的雞腿肉與雞高湯、薑、青蔥一起燉煮而成，鹹鮮有味的「正宗星馬海南雞飯」；由來自馬來西亞的主廚Peng精心製作的家鄉美食，以乾蔥、蒜、香茅、辣椒等香料製成仁當醬，再將牛頰慢燉3小時，使其軟嫩入味的「家鄉牛頰仁當飯」；以及鮮蝦／帕瑪火腿凱撒沙拉等。

行政主廚李信男將於每2週調整菜單，推出新品，以滿足消費者求新求變的挑剔味蕾。

「宅饗宴」經典必吃佳餚，讓蘭餐廳經典主菜到你家，包括重量級戰斧豬排、素有「和羊」稱號的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb羊里肌、經典不敗威靈頓牛肉派，及日本F1國產牛等。

「不斷糧」生鮮冷凍食材包貼心幫消費者解決所有費時繁複的食材前處理過程，只要透過簡單的煎、烤烹調，即使「零廚藝」也能讓戰斧豬排（250g／650元）、日本F1國產牛（200g／1,500元）、Te Mana Lamb羊里肌（500g／1,500元）、頂級鴨肝（40g／500元）等美味快速上桌。

訂購詳情：

‧每日早上10:30起接受訂餐（最晚訂餐時間為8點），敬請於取餐前40分鐘致電（02）2378-3333 訂購 （週一公休）

‧取餐時間：週二至週日12 pm 至8:30 pm （週一公休）

‧取餐地點：台北市大安區安和路二段83號1樓

‧單次消費滿3,000元以上，可享8公里範圍內免費外送服務乙次（以Google Map計算，餐廳所在位置為起點，送餐地址為終點）