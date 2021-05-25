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外帶還不夠！米其林餐盤蘭餐廳推出免下車自取與外送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
鐵觀音雞蛋糕250元（6入）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
鐵觀音雞蛋糕250元（6入）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。

有鑑於全國疫情持續升溫，因應政府相關防疫政策，連續三年榮獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳自5月26日（週三）起，由行政主廚李信男（Nobu Lee）親自精心設計，推出一系列限定且限量的外帶／外送美味商品。

包括「宅食尚」精緻個人獨享餐、「宅饗宴」經典必吃佳餚、「不斷糧」生鮮冷凍食材包以及侍酒師推薦「不踩雷」精選葡萄酒…等，都貼心提供「免下車外帶自取」及外送服務。凡消費滿3,000元以上，可享8公里範圍內免運費（以Google Map計算，餐廳所在位置為起點，送餐地址為終點）。

只要250元起的「宅食尚」精緻個人獨享餐包括使用逾20樣食材、費時悉心製成的「靈魂咖哩飯」；選用優質軟嫩的雞腿肉與雞高湯、薑、青蔥一起燉煮而成，鹹鮮有味的「正宗星馬海南雞飯」；由來自馬來西亞的主廚Peng精心製作的家鄉美食，以乾蔥、蒜、香茅、辣椒等香料製成仁當醬，再將牛頰慢燉3小時，使其軟嫩入味的「家鄉牛頰仁當飯」；以及鮮蝦／帕瑪火腿凱撒沙拉等。

行政主廚李信男將於每2週調整菜單，推出新品，以滿足消費者求新求變的挑剔味蕾。

「宅饗宴」經典必吃佳餚，讓蘭餐廳經典主菜到你家，包括重量級戰斧豬排、素有「和羊」稱號的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb羊里肌、經典不敗威靈頓牛肉派，及日本F1國產牛等。

「不斷糧」生鮮冷凍食材包貼心幫消費者解決所有費時繁複的食材前處理過程，只要透過簡單的煎、烤烹調，即使「零廚藝」也能讓戰斧豬排（250g／650元）、日本F1國產牛（200g／1,500元）、Te Mana Lamb羊里肌（500g／1,500元）、頂級鴨肝（40g／500元）等美味快速上桌。

訂購詳情：

‧每日早上10:30起接受訂餐（最晚訂餐時間為8點），敬請於取餐前40分鐘致電（02）2378-3333 訂購 （週一公休）

‧取餐時間：週二至週日12 pm 至8:30 pm （週一公休）

‧取餐地點：台北市大安區安和路二段83號1樓

‧單次消費滿3,000元以上，可享8公里範圍內免費外送服務乙次（以Google Map計算，餐廳所在位置為起點，送餐地址為終點）

‧凡單次預訂10個以上之便當，需於前一日先行預訂並支付全額款項

威靈頓牛肉派2,580元（2人分享）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
威靈頓牛肉派2,580元（2人分享）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
日本F1國產牛2,080元（2人分享）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
日本F1國產牛2,080元（2人分享）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
正宗星馬海南雞飯250元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
正宗星馬海南雞飯250元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
靈魂咖哩飯250元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。
靈魂咖哩飯250元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供。

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