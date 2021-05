外帶還不夠！米其林餐盤蘭餐廳推出免下車自取與外送

有鑑於全國疫情持續升溫,因應政府相關防疫政策,連續三年榮獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳自5月26日(週三)起,由行政主廚李信男(Nobu Lee)親自精心設計,推出一系列限定且限量的外帶/外送美味商品。

包括「宅食尚」精緻個人獨享餐、「宅饗宴」經典必吃佳餚、「不斷糧」生鮮冷凍食材包以及侍酒師推薦「不踩雷」精選葡萄酒…等,都貼心提供「免下車外帶自取」及外送服務。凡消費滿3,000元以上,可享8公里範圍內免運費(以Google Map計算,餐廳所在位置為起點,送餐地址為終點)。

只要250元起的「宅食尚」精緻個人獨享餐包括使用逾20樣食材、費時悉心製成的「靈魂咖哩飯」;選用優質軟嫩的雞腿肉與雞高湯、薑、青蔥一起燉煮而成,鹹鮮有味的「正宗星馬海南雞飯」;由來自馬來西亞的主廚Peng精心製作的家鄉美食,以乾蔥、蒜、香茅、辣椒等香料製成仁當醬,再將牛頰慢燉3小時,使其軟嫩入味的「家鄉牛頰仁當飯」;以及鮮蝦/帕瑪火腿凱撒沙拉等。

行政主廚李信男將於每2週調整菜單,推出新品,以滿足消費者求新求變的挑剔味蕾。

「宅饗宴」經典必吃佳餚,讓蘭餐廳經典主菜到你家,包括重量級戰斧豬排、素有「和羊」稱號的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb羊里肌、經典不敗威靈頓牛肉派,及日本F1國產牛等。

「不斷糧」生鮮冷凍食材包貼心幫消費者解決所有費時繁複的食材前處理過程,只要透過簡單的煎、烤烹調,即使「零廚藝」也能讓戰斧豬排(250g/650元)、日本F1國產牛(200g/1,500元)、Te Mana Lamb羊里肌(500g/1,500元)、頂級鴨肝(40g/500元)等美味快速上桌。

訂購詳情:

‧每日早上10:30起接受訂餐(最晚訂餐時間為8點),敬請於取餐前40分鐘致電(02)2378-3333 訂購 (週一公休)

‧取餐時間:週二至週日12 pm 至8:30 pm (週一公休)

‧取餐地點:台北市大安區安和路二段83號1樓

‧單次消費滿3,000元以上,可享8公里範圍內免費外送服務乙次(以Google Map計算,餐廳所在位置為起點,送餐地址為終點)