首家百貨零售喊停！環球5/28前只提供餐飲民生必需品
響應政府防疫政策，環球購物中心全台七店以最低營運方式自主調整營業範圍，即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品服務」，零售區域全面暫停營業。
環球購物中心新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市全台七店，位處在地商圈生活中心，雖然暫停零售營業，環球購物中心推出「無接觸外帶快取」服務，免入館內從點餐、取餐到行動支付無接觸，同時還結合外送雙平台、「環球Online」線上購物，滿足民眾日常需求。
環球購物中心集結超過200家餐飲推出「無接觸外帶快取」服務，消費者可以採APP線上點餐、電話訂餐或是現場掃QR Code點餐，接著在預定時間前往門市便利快取區取餐，還能使用行動支付，以無接觸方式完成餐飲採買。
同時還能搭配超過百家餐飲推出的外帶優惠7折起，包括薄多義、涓豆腐、欣葉小聚、瓦城泰國料理、春水堂、韓虎嘯、TGI FRIDAYS、添好運、了凡、時時香、貝里尼BELLINI Pasta Pasta、大心、大阪王將、談談越、杏子豬排、勝博殿、21 PLUS等，從各式異國料理、輕食下午茶到飲品，甚至除菌消毒商品一次採買，縮短選購時間又能滿足日常所需。
受到居家工作及停課影響，環球購物中心合作兩大外送平台Uber Eats、foodpanda雙平台，超過200家餐飲美食專櫃上線，近兩周外送業績、客單價分別較上週更成長超過三成以上。5月26日至6月8日至Uber Eats選擇環球館內指定餐飲美食專櫃，消費滿499元折100元、滿599元折120元，最高滿799元折160元；而foodpanda環球館內指定餐飲美食消費滿400元輸入優惠碼即可立即折抵100元，顧及外送人員健康安全，設立外送平台單一取貨區。
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