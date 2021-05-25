快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

首家百貨零售喊停！環球5/28前只提供餐飲民生必需品

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心全台七店即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品服務」，零售區域全面暫停營業。圖／環球購物中心提供
環球購物中心全台七店即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品服務」，零售區域全面暫停營業。圖／環球購物中心提供

響應政府防疫政策，環球購物中心全台七店以最低營運方式自主調整營業範圍，即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品服務」，零售區域全面暫停營業。

環球購物中心新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市全台七店，位處在地商圈生活中心，雖然暫停零售營業，環球購物中心推出「無接觸外帶快取」服務，免入館內從點餐、取餐到行動支付無接觸，同時還結合外送雙平台、「環球Online」線上購物，滿足民眾日常需求。

環球購物中心集結超過200家餐飲推出「無接觸外帶快取」服務，消費者可以採APP線上點餐、電話訂餐或是現場掃QR Code點餐，接著在預定時間前往門市便利快取區取餐，還能使用行動支付，以無接觸方式完成餐飲採買。

同時還能搭配超過百家餐飲推出的外帶優惠7折起，包括薄多義、涓豆腐、欣葉小聚、瓦城泰國料理、春水堂、韓虎嘯、TGI FRIDAYS、添好運、了凡、時時香、貝里尼BELLINI Pasta Pasta、大心、大阪王將、談談越、杏子豬排、勝博殿、21 PLUS等，從各式異國料理、輕食下午茶到飲品，甚至除菌消毒商品一次採買，縮短選購時間又能滿足日常所需。

受到居家工作及停課影響，環球購物中心合作兩大外送平台Uber Eats、foodpanda雙平台，超過200家餐飲美食專櫃上線，近兩周外送業績、客單價分別較上週更成長超過三成以上。5月26日至6月8日至Uber Eats選擇環球館內指定餐飲美食專櫃，消費滿499元折100元、滿599元折120元，最高滿799元折160元；而foodpanda環球館內指定餐飲美食消費滿400元輸入優惠碼即可立即折抵100元，顧及外送人員健康安全，設立外送平台單一取貨區。

環球購物中心集結超過200家餐飲推出「無接觸外帶快取」服務。圖／環球購物中心提供
環球購物中心集結超過200家餐飲推出「無接觸外帶快取」服務。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 Uber

延伸閱讀

追劇必備、IG熱門甜點來了！  SEA TO SKY推出餐點外送優惠價

新興債殖利率 誘人

外送搬「2大2小箱」到醫院 結局反轉超傻眼：真的不要害人

百貨強攻外帶外送 SOGO把名店料理變外帶餐盒

相關新聞

苦撐無解！台北車站「Notch咖啡」永久熄燈　不限時讀書聖地成回憶

位於台北車站的連鎖品牌「Notch咖啡」站前店，憑藉平價餐飲，加上不限時、免費Wifi及插座的服務，成為許多學子唸書或討論報告、上班族買咖啡提神的一大據點。然而去年受疫情影響，店家苦撐一年六個月後，卻

首家百貨零售喊停！環球5/28前只提供餐飲民生必需品

響應政府防疫政策，環球購物中心全台七店以最低營運方式自主調整營業範圍，即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市...

物流爆量！momo購物網醫院周邊不配送 大家電停送萬華

全國疫情警戒升三級，指揮中心呼籲民眾非必要勿出門，民眾也配合減少出門頻率，紛紛改以網購代替實際出門購物，也讓網購平台、物...

配合防疫！全台35間「藏壽司」全部暫停營業　新竹巨城店只到明天

隨著新冠肺炎疫情持續發生，各地方政府也下達禁止餐飲業內用的規定。除了有餐廳轉攻外帶、外送市場外，部份餐廳亦選擇停業因應。...

跟進台北！新北市24日起全面禁止餐飲內用 違者最高罰1萬5

接在台北市公布餐飲業禁止內用後，新北市也跟進在今日宣布，比照台北，全面禁止餐飲內用，當朝包括美食街、夜市、早餐等，僅能透...

北市再增77例確診 柯文哲：飲料店、餐廳包括早餐店美食街禁止內用

本土今天新增確診287例、並增加校正回歸170例，其中台北市新增77例，以萬華區38例最多。台北市長柯文哲今天再度下令，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。