85度C把布丁變冰沙 再加一個布丁！「兩顆布丁冰沙」大滿足

天氣酷熱，想在家喝杯冰沙好好清涼一下，連鎖飲料品牌85℃今年夏天推出新款布丁冰沙，「兩顆布丁冰沙」把整顆布丁加冰打成綿密冰沙，再加一個布丁，除了兩顆布丁冰沙還有芋泥布丁冰沙，兩款新品5/27（週四）開賣。疫情期間，店家表示，民眾可以使用85 Cafe APP線上訂餐外帶外送服務，安心享用，降低群聚風險。

繼推出熱賣的布丁奶茶後，85℃今夏再推「兩顆布丁冰沙」和「芋泥布丁冰沙」，「兩顆布丁冰沙」是以整顆布丁打成冰沙再放上一整顆布丁，入口即化滋味布丁控不可錯過，一杯內含2個布丁讓味蕾大滿足。另一款芋泥布丁冰沙，是採用台中大甲和屏東高樹芋頭，熬煮成芋泥與布丁冰沙搭配，口感濃郁，外帶享用透心涼。

85℃今夏推出新品「兩顆布丁冰沙」和「芋泥布丁冰沙」。圖／85℃提供 85℃推出古早味芝士鬆鬆捲活動。圖／85℃提供

另外85℃推出古早味芝士鬆鬆捲活動，有起司、蔥花、台式油蔥酥，外層沾上香酥肉鬆（台灣豬肉製），懷舊滋味口感多層次。即日起到6/2以前，85 Cafe APP會員購買古早味芝士鬆鬆捲一個（建議售價50元），就可以參加抽獎，獎品有PRINTOSS相印機和NINM I′m Fine即可拍各一台共兩名，詳細活動辦法可上官方粉絲團查詢。

哪裡買

全台85℃門市

布丁冰沙5/27(四)上市

兩顆布丁冰沙 中杯(冰)65元

芋泥布丁冰沙 中杯(冰)65元