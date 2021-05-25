蝦皮購物公開居家辦公高效4關鍵！書房家具下殺3折起

台灣肺炎疫情本周快速升溫，全國升級三級警戒，不少企業啟動居家辦公，全國各級學校也轉為線上教學，許多民眾挺防疫的同時，也為長時間宅家生活感到焦慮，除了採買民生用品、防疫物資之外，蝦皮購物也發現居家辦公、遠端上課相關商品買氣大幅上升，站上因應在家上班需求所成立的「居家辦公專區」，在宣布雙北防疫升三級後銷售就有約5成提升，「坐墊」需求成長超過11倍。

根據蝦皮購物統計，近一個月內疫情漸起後，視訊鏡頭需求有最高3.5倍的顯著成長，近一週內疫情升溫，提升辦公效率的筆電需求提高2.5倍、電腦螢幕也創下最高4倍的成長。全國各級學校停止到校上課，如何兼顧工作品質與照顧小孩，也讓全台爸媽們頭痛，蝦皮購物站上「童書」搜尋量翻倍，「益智玩具」搜尋量最高更飆到6倍，能讓小孩輕鬆學習的「故事機」也有超過80%漲幅。

台灣疫情突然升溫，許多人在來不及改造居家環境的情況下，就開始在家上班、上學的新生活模式，一周以來已有不少人出現腰痠背痛、眼睛乾澀等疲勞症狀，蝦皮購物推出「居家辦公專區」，精選電腦桌、人體工學椅等商品下殺3折起，更公開提升辦公效率四大關鍵：優化工作環境、升級辦公設備、保護眼睛健康、維持全家好心情，解決大眾工作空間轉換的煩惱、輕鬆成為居家辦公達人。

工作時常需要長時間坐在相同位置，挑選適合的家具、幫助自己維持舒適的坐姿，能減緩久坐的不適感。蝦皮家居書房家具熱銷冠軍「簡約側櫃書桌」優惠31折起，最低只要549元起；「LOGIS人體工學椅」1,500元不到就能入手；「完美主義太空記憶棉坐墊」特價299元。挑選對的辦公設備，能降低因為設備老舊、不合用所造成的低效率，因應視訊會議、線上課程需求大增，蝦皮購物精選「圓剛高畫質網路攝影機」52折優惠價1,290元；「華碩27吋電競螢幕顯示器」祭出83折萬元有找；「羅技人體工學鍵盤」下殺74折特價3,690元。