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追劇巨大甜點來了！SEA TO SKY推出餐點外送優惠價

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
USDA PRIME 牛排三明治與薯片680元。圖／SEA TO SKY提供。
USDA PRIME 牛排三明治與薯片680元。圖／SEA TO SKY提供。

因應疫情相關規範，台北市信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY已停止內用，但推出餐點外送優惠價，包括店內最受歡迎的IG熱門甜點「巨大藍絲絨蛋糕（480元）」也加入外送行列，嘉惠宅在家的追劇一族。

「巨大藍絲絨蛋糕」為藍莓口味蛋糕，以天然梔子花提煉創造出美麗絲絨藍，色彩飽和且溫暖，蛋糕夾層為濃郁的奶油乳酪醬；巨大的蛋糕造型與藍白相間色彩呈現海洋與天空的廣闊風貌，是SEA TO SKY的招牌特色甜點。

除了「巨大藍絲絨蛋糕」外，SEA TO SKY也針對餐點外送服務推出全新餐點，包括「鮮魚堡與薯片（380元）」，鮮嫩多汁「USDA PRIME牛排三明治與薯片（680元）」，另推出「龍蝦鐵板炒飯（580元）」與「龍蝦蟹肉堡（680元）」，讓消費者在家也能盡享海鮮美味。

此外，多道餐廳必點人氣料理，也加入單點外送清單。只要480元起，就能在家享受鮮美的「焗烤扇貝」、軟嫩Ｑ彈的「炭烤章魚」、鹹香味濃的「香蒜奶油中捲」及「藍鑽蟹肉馬里蘭蟹餅」；在湯品方面有「馬賽海鮮湯」或「新英格蘭蛤蠣巧達湯」；沙拉則有「希臘沙拉」或「烤蔬菜沙拉」等選項。

＊外送訂餐網址：https://reurl.cc/AgoWG8

＊詳情請洽：02-2758-1116

鮮魚漢堡與薯片380元。圖／SEA TO SKY提供。
鮮魚漢堡與薯片380元。圖／SEA TO SKY提供。
招牌甜點巨大藍絲絨蛋糕480元。圖／SEA TO SKY提供。
招牌甜點巨大藍絲絨蛋糕480元。圖／SEA TO SKY提供。
炭烤章魚680元。圖／SEA TO SKY提供。
炭烤章魚680元。圖／SEA TO SKY提供。
龍蝦鐵板炒飯580元。圖／SEA TO SKY提供。
龍蝦鐵板炒飯580元。圖／SEA TO SKY提供。
香蒜奶油中捲480元。圖／SEA TO SKY提供。
香蒜奶油中捲480元。圖／SEA TO SKY提供。

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