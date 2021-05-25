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追劇巨大甜點來了！SEA TO SKY推出餐點外送優惠價
因應疫情相關規範，台北市信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY已停止內用，但推出餐點外送優惠價，包括店內最受歡迎的IG熱門甜點「巨大藍絲絨蛋糕（480元）」也加入外送行列，嘉惠宅在家的追劇一族。
「巨大藍絲絨蛋糕」為藍莓口味蛋糕，以天然梔子花提煉創造出美麗絲絨藍，色彩飽和且溫暖，蛋糕夾層為濃郁的奶油乳酪醬；巨大的蛋糕造型與藍白相間色彩呈現海洋與天空的廣闊風貌，是SEA TO SKY的招牌特色甜點。
除了「巨大藍絲絨蛋糕」外，SEA TO SKY也針對餐點外送服務推出全新餐點，包括「鮮魚堡與薯片（380元）」，鮮嫩多汁「USDA PRIME牛排三明治與薯片（680元）」，另推出「龍蝦鐵板炒飯（580元）」與「龍蝦蟹肉堡（680元）」，讓消費者在家也能盡享海鮮美味。
此外，多道餐廳必點人氣料理，也加入單點外送清單。只要480元起，就能在家享受鮮美的「焗烤扇貝」、軟嫩Ｑ彈的「炭烤章魚」、鹹香味濃的「香蒜奶油中捲」及「藍鑽蟹肉馬里蘭蟹餅」；在湯品方面有「馬賽海鮮湯」或「新英格蘭蛤蠣巧達湯」；沙拉則有「希臘沙拉」或「烤蔬菜沙拉」等選項。
＊外送訂餐網址：https://reurl.cc/AgoWG8
＊詳情請洽：02-2758-1116
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