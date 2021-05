追劇巨大甜點來了！SEA TO SKY推出餐點外送優惠價

因應疫情相關規範,台北市信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY已停止內用,但推出餐點外送優惠價,包括店內最受歡迎的IG熱門甜點「巨大藍絲絨蛋糕(480元)」也加入外送行列,嘉惠宅在家的追劇一族。

「巨大藍絲絨蛋糕」為藍莓口味蛋糕,以天然梔子花提煉創造出美麗絲絨藍,色彩飽和且溫暖,蛋糕夾層為濃郁的奶油乳酪醬;巨大的蛋糕造型與藍白相間色彩呈現海洋與天空的廣闊風貌,是SEA TO SKY的招牌特色甜點。

除了「巨大藍絲絨蛋糕」外,SEA TO SKY也針對餐點外送服務推出全新餐點,包括「鮮魚堡與薯片(380元)」,鮮嫩多汁「USDA PRIME牛排三明治與薯片(680元)」,另推出「龍蝦鐵板炒飯(580元)」與「龍蝦蟹肉堡(680元)」,讓消費者在家也能盡享海鮮美味。

此外,多道餐廳必點人氣料理,也加入單點外送清單。只要480元起,就能在家享受鮮美的「焗烤扇貝」、軟嫩Q彈的「炭烤章魚」、鹹香味濃的「香蒜奶油中捲」及「藍鑽蟹肉馬里蘭蟹餅」;在湯品方面有「馬賽海鮮湯」或「新英格蘭蛤蠣巧達湯」;沙拉則有「希臘沙拉」或「烤蔬菜沙拉」等選項。

*外送訂餐網址:https://reurl.cc/AgoWG8