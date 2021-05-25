宅商機！六福推「防疫包」、麗緻坊「冷凍麵包」送到家

「居家防疫」是近來的生活常態，「一日三餐」成了最大難題。不少民眾仰賴外送，但日日送也隱藏危機，飯店業者多管齊下，除了便當、套餐、合菜外帶外送，也開啟新生產線，搶打冷凍、冷藏商機；亞緻餐飲首推「麗緻坊」的冷凍麵包宅到家，六福美饌主打「居家防疫組合包」，台北老爺則研發6種「即食行熱美味餐」冷凍即食商品。

疫情嚴峻，五星級飯店餐廳暫停內用，「線上食堂」逆勢勝出。麗緻餐旅集團線上購物亞緻餐飲，近日上架知名的「麗緻坊」經典款麵包系列，包括經典長銷麵包、法式傳統點心等共44款，75元起，強調雙北快遞當日送達，其餘縣市以-15˚C全程冷凍宅配到府，冷凍宅配滿千免運。此外，亞緻餐飲還有60多款中西美食與糕點，包括麗緻東坡肉、紅燒獅子頭、油封鴨腿、天香小滷系列等，即日起至6月15日任選3件85折、5件77折。

麗緻餐旅集團旗下的亞緻餐飲，整合五星飯店與館外事業體資源，除了持續開發適合「在家輕鬆吃」的即時餐飲，也不斷增加商品動能，業者表示，2019年以來，亞緻餐飲購物車業績較往年同期成長2倍，2020年因疫情衝擊更創下歷史新高，自上周公布三級警戒後，部分商品已快速售罄並緊急追加，業績較上個月同期成長3~4成。

六福旅遊集團旗下的六福美饌，近日業績也較上月同期翻倍成長，近期更擴大近百種美食商品，除了六福自有商品，也納入多種台灣在地食材。即起創新推出3款「居家防疫組合包」，每組內含5~15項商品，其中，最推薦不佔冰箱空間的常溫組，可享約7折的組合折扣，內含10項商品如銷售第一的「本幫醃篤鮮高湯麵」及「南洋叻沙濃湯麵」，還有獨家配方秘製的頤園酸梅湯、沾煮拌炒皆宜的海味XO醬等，整組折扣後2千元；另有常溫豪華組15項商品、優惠價3,500元。

六福冷凍版「居家防疫組合包」折扣68折，每組優惠價2千元，內有5道料理，主打居家不便準備及製作的菜色，如熟成櫻桃鴨胸佐烤鴨醬、紹興冰釀醉蝦、椒汁燉肋排。