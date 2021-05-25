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新光三越外送平台業績翻倍 250家餐飲推出2千款便當
疫情期間餐飲禁內用，加上企業啟動異地上班，美食外帶外送成主流，新光三越除原有兩大外送平台之外，更與全球快遞聯手推出skm eats外送車隊，是目前百貨唯一有三大外送平台服務。新光三越發現，三大外送平台業績最近已呈現翻倍成長。同時新光三也號召店內250家餐飲品牌推出近2,000道餐點提供外帶或外送。
新光三越指出，目前以日式、港式、東南亞料理最受民眾喜愛，從檀島茶餐廳、黃亞細、欣葉日料、樂軒松阪亭及小後苑餐酒館等，都是消費者喜愛的選擇。當中，skm eats全新推出的外送服務線上線下同步價，除了餐飲之外，全台12家超市的蔬果、牛奶、雞蛋等近900項日配商品同步提供外送服務，6月6日前天天免運費。
此外，新光三越各店更於一樓增設「安心快取Bar」強化免入店外帶服務，消費者可以透過電話先行訂餐，以skm pay零接觸結帳，再於指定時間前來快取Bar快速取餐，開車族也可約定無須下車得來速服務。
全台SOGO各店也整合館內人氣餐廳，從名店餐廳到美食街人氣店及快閃美食，聯手推出「老饕美味外帶餐盒」。5月25日至6月24日SOGO百貨針對foodpanda上的全台SOGO百貨餐廳及小吃，可享每筆訂單滿百元現折50元優惠。
遠百也啟動一樓戶外「速利便」，無論是外帶、外送餐點或購物都可不用進店取貨，為鼓勵民眾外帶餐點，各店餐廳也推出外帶優惠，像是遠百板橋中山店的饗食天堂、果然匯、開飯川食堂即日起至5月31日外帶外送滿千享9折優惠；大河屋餐點外帶免服務費再享85折優惠。
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