台灣首位亞洲50大最佳甜點主廚 賴思瑩樂在當下

黑胡椒、花椒、香菜、醬油、麻油、鹹鴨蛋…，以上這些元素，怎麼看都是準備要做中菜的材料，但看在來自新加坡、受過完整法式甜點訓練的甜點主廚賴思瑩（Angela Lai）眼中，卻通通成為她做法式甜點的素材。她閃亮著慧黠的眼睛笑著說：「我就是有點調皮。」

今年35歲的甜點主廚賴思瑩，是道道地地的新加坡人。不過她在台灣米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）工作已經邁向第6年，並榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定。

有點調皮、不願意人云亦云，似乎是賴思瑩的性格基調。「我一直對甜點這一款很有興趣，但是過去在新加坡，當廚師並不是一個被大家看好的職業，所以當時我也有一點壓力，不太敢往這個方向發展，希望給媽媽一些驕傲，所以我學的是酒店管理。」

「後來我真的學得不開心，就跟媽媽說我想朝甜點主廚的方向發展；沒想到媽媽直接跟我說：『去啊！』然後媽媽就帶我去看烘焙學校、看學校老師…」賴思瑩表示：「媽媽真的一直非常、非常支持我，如果我能夠有任何成就，都是因為她。」而賴思瑩這次獲得2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，遠在新加坡的媽媽也一邊看線上直播，一邊高興喜極而泣地對賴思瑩說：「妳得獎了耶。」

22歲正式進入新加坡的餐飲學校At-Sunrice GlobalChef Academy，賴思瑩終於正式進入烘焙的世界。「我覺得我不是一個很有天份的人，剛開始的確是有點辛苦。」賴思瑩說：「我在學校也不是那種常常得獎的明星學生，反而是那種平常點子很多、很調皮的『調皮學生』，很喜歡捉弄老師跟同學，但是要做事的時候，我就又會非常地嚴肅。」

學校畢業後賴思瑩曾經在飯店、獨立餐廳與烘焙坊實習與工作，繞了一圈之後，她發現自己還是最喜歡餐廳。「因為我喜歡做盤飾甜點。我不喜歡像烘焙坊那樣，大量製作同一款小蛋糕；我喜歡當下做、當下出、當下讓客人吃，我喜歡這種體驗。」賴思瑩指出：「再者是我喜歡在餐廳的廚房工作，因為在出餐的高速、高壓的狀態下，人會被激發出一股衝勁，讓整個腎上腺素飆高，你會很專注、很聚焦，在極度專注下一邊還要注意到周圍發生的所有事情，我很喜歡這種感覺。」

賴思瑩說，她是一個很喜歡接受挑戰的人。「在餐廳，每天都要面對不同的客人，每天都有新的挑戰。」正因為如此，當態芮主廚何順凱問她願不願意來台灣工作時，原本就很喜歡台灣、一年會來台灣玩個一、兩次的賴思瑩，很快就答應了。「我很喜歡台灣的好山好水，還有人、食物、食材，以及台灣的文化。」

賴思瑩在台灣除了在廚房工作，也樂於走出廚房，到處挖掘道地台灣味。她到花蓮泛舟、到台中吃臭豆腐、到宜蘭吃加了香菜的花生捲冰淇淋…，這些在地體驗結合她一絲不苟的法式甜點設計與技術，便幻化成一道道令人驚豔的甜點，也拿下「亞洲50大最佳甜點主廚」頭銜。

賴思瑩說，她從來沒有夢想過要去哪一城市的哪一家知名米其林星級餐廳工作，「我喜歡專注在我當下要做的事。就像我當初來台灣的時候，也沒有想到態芮會成為米其林二星餐廳呀。」對她而言，樂在當下、擁抱生活、加上不斷地努力學習，才是甜點主廚之路的唯一王道。

賴思瑩的甜點搭酒：

甜點主廚想媽媽：鄉愁茶韻

對於來到台灣5年7個月的賴思瑩來說，「鄉愁茶韻」是一道她詮釋「鄉愁」的甜點，「我媽媽非常喜歡地瓜，這道甜點是以地瓜粥為概念來發想的；因為我很想媽媽，想做給媽媽吃。」

賴思瑩先把紅心地瓜烤熟、打成泥，加入蛋，做成類似「蛋糕體」的感覺，但是其中沒有任何的麵粉，「所以吃起來會有點像烤地瓜。」裝飾薄片將紅心地瓜以紅酒醋、黑胡椒醃漬，「類似清粥小菜的醬菜概念。」

賴思瑩接著再用一整顆鹹蛋做成冰淇淋放在中間，再將粥打成泥狀，加入凍頂烏龍茶，然後用氮氣瓶擠壓出來，再以地瓜磨成的地瓜泥作成薄片去炙燒來裝飾：「吃起來會有一點在吃地瓜粥的fu，也會有吃烤地瓜的感覺，鹹甜、鹹甜的。」

之所以搭配雅馬邑VSOP，「是因為雅馬邑跟地瓜與鹹蛋冰淇淋搭配起來，除了會產生一個很妙的香氣以外，還會把地瓜的味道完整烘托出來。」

木瓜牛奶甜點版：瓜木香看

「瓜木香看」是一道賴思瑩以台中的木瓜牛奶與烤土司，做為創意靈感來源的甜點。「因為有一家台中的木瓜牛奶很有名，它同時也賣烤土司，讓我印象深刻。」

賴思瑩將蜂蜜吐司壓扁後烤脆，上面加上以甜酒釀做成的烤布蕾，加上木瓜牛奶卡士達、木瓜牛奶冰淇淋與木瓜的蛋白糖霜，「吃起來除了有木瓜牛奶的感覺之外，還會多一個層次感，就是酒釀的香氣。」

搭配來自法國南部地中海沿岸瑪格妮耶酒莊（Domaine Vial-Magnères）班努斯產區（Banyuls）的葡萄酒，「更能夠把木瓜的香氣襯托出來，烘托出甜點的味道。」

栗子控必點無誤：龍喜栗

「龍喜栗」是一道比較清爽的栗子甜點，由於其中也加入了暮黑烏龍，所以命名就從「攏係『栗』」，變成了「龍喜栗」。「我們使用了大量的栗子，有一點像融合了蒙布朗跟栗子燒的感覺，蛋糕裡面我還加了一點花椒，還加了一點椪糖，旁邊是暮黑烏龍做的雪酪（Sorbet）。」

搭配法國Domaine de la Taille aux Loups酒莊的黛歐露蒙路易（Montlouis Sur Loire Moelleux）甜白酒，「特別能夠栗子的味道充分融合之後，讓原本比較清爽的甜點層次更分明，產生出一種非常和諧、舒服的感覺。」

台灣首位亞洲50大最佳甜點主廚賴思瑩

經歷：

◎2008年：進入新加坡餐飲學校At-Sunrice GlobalChef Academy

◎2009年1月～2009年10月：於The Fullerton Hotel Singapore實習

◎2010年11月～2012年11月：擔任Gay Savoy初階甜點師

◎2013年1月～2015年9月：擔任Fordham & Grand副甜點主廚

◎2015年11月至今：擔任態芮甜點主廚

獎項：

◎2021年亞洲50大最佳甜點主廚

●場地協力／態芮（02- 8501-5500）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康