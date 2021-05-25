快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

台灣首位亞洲50大最佳甜點主廚 賴思瑩樂在當下

聯合報 / 記者高婉珮／專題即時報導
米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）甜點主廚賴思瑩，榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，是台灣首位獲得此項殊榮的甜點主廚。圖／態芮提供。
米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）甜點主廚賴思瑩，榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，是台灣首位獲得此項殊榮的甜點主廚。圖／態芮提供。

黑胡椒、花椒、香菜、醬油、麻油、鹹鴨蛋…，以上這些元素，怎麼看都是準備要做中菜的材料，但看在來自新加坡、受過完整法式甜點訓練的甜點主廚賴思瑩（Angela Lai）眼中，卻通通成為她做法式甜點的素材。她閃亮著慧黠的眼睛笑著說：「我就是有點調皮。」

今年35歲的甜點主廚賴思瑩，是道道地地的新加坡人。不過她在台灣米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）工作已經邁向第6年，並榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定。

有點調皮、不願意人云亦云，似乎是賴思瑩的性格基調。「我一直對甜點這一款很有興趣，但是過去在新加坡，當廚師並不是一個被大家看好的職業，所以當時我也有一點壓力，不太敢往這個方向發展，希望給媽媽一些驕傲，所以我學的是酒店管理。」

「後來我真的學得不開心，就跟媽媽說我想朝甜點主廚的方向發展；沒想到媽媽直接跟我說：『去啊！』然後媽媽就帶我去看烘焙學校、看學校老師…」賴思瑩表示：「媽媽真的一直非常、非常支持我，如果我能夠有任何成就，都是因為她。」而賴思瑩這次獲得2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，遠在新加坡的媽媽也一邊看線上直播，一邊高興喜極而泣地對賴思瑩說：「妳得獎了耶。」

22歲正式進入新加坡的餐飲學校At-Sunrice GlobalChef Academy，賴思瑩終於正式進入烘焙的世界。「我覺得我不是一個很有天份的人，剛開始的確是有點辛苦。」賴思瑩說：「我在學校也不是那種常常得獎的明星學生，反而是那種平常點子很多、很調皮的『調皮學生』，很喜歡捉弄老師跟同學，但是要做事的時候，我就又會非常地嚴肅。」

學校畢業後賴思瑩曾經在飯店、獨立餐廳與烘焙坊實習與工作，繞了一圈之後，她發現自己還是最喜歡餐廳。「因為我喜歡做盤飾甜點。我不喜歡像烘焙坊那樣，大量製作同一款小蛋糕；我喜歡當下做、當下出、當下讓客人吃，我喜歡這種體驗。」賴思瑩指出：「再者是我喜歡在餐廳的廚房工作，因為在出餐的高速、高壓的狀態下，人會被激發出一股衝勁，讓整個腎上腺素飆高，你會很專注、很聚焦，在極度專注下一邊還要注意到周圍發生的所有事情，我很喜歡這種感覺。」

賴思瑩說，她是一個很喜歡接受挑戰的人。「在餐廳，每天都要面對不同的客人，每天都有新的挑戰。」正因為如此，當態芮主廚何順凱問她願不願意來台灣工作時，原本就很喜歡台灣、一年會來台灣玩個一、兩次的賴思瑩，很快就答應了。「我很喜歡台灣的好山好水，還有人、食物、食材，以及台灣的文化。」

賴思瑩在台灣除了在廚房工作，也樂於走出廚房，到處挖掘道地台灣味。她到花蓮泛舟、到台中吃臭豆腐、到宜蘭吃加了香菜的花生捲冰淇淋…，這些在地體驗結合她一絲不苟的法式甜點設計與技術，便幻化成一道道令人驚豔的甜點，也拿下「亞洲50大最佳甜點主廚」頭銜。

賴思瑩說，她從來沒有夢想過要去哪一城市的哪一家知名米其林星級餐廳工作，「我喜歡專注在我當下要做的事。就像我當初來台灣的時候，也沒有想到態芮會成為米其林二星餐廳呀。」對她而言，樂在當下、擁抱生活、加上不斷地努力學習，才是甜點主廚之路的唯一王道。

賴思瑩的甜點搭酒：

甜點主廚想媽媽：鄉愁茶韻

對於來到台灣5年7個月的賴思瑩來說，「鄉愁茶韻」是一道她詮釋「鄉愁」的甜點，「我媽媽非常喜歡地瓜，這道甜點是以地瓜粥為概念來發想的；因為我很想媽媽，想做給媽媽吃。」

賴思瑩先把紅心地瓜烤熟、打成泥，加入蛋，做成類似「蛋糕體」的感覺，但是其中沒有任何的麵粉，「所以吃起來會有點像烤地瓜。」裝飾薄片將紅心地瓜以紅酒醋、黑胡椒醃漬，「類似清粥小菜的醬菜概念。」

賴思瑩接著再用一整顆鹹蛋做成冰淇淋放在中間，再將粥打成泥狀，加入凍頂烏龍茶，然後用氮氣瓶擠壓出來，再以地瓜磨成的地瓜泥作成薄片去炙燒來裝飾：「吃起來會有一點在吃地瓜粥的fu，也會有吃烤地瓜的感覺，鹹甜、鹹甜的。」

之所以搭配雅馬邑VSOP，「是因為雅馬邑跟地瓜與鹹蛋冰淇淋搭配起來，除了會產生一個很妙的香氣以外，還會把地瓜的味道完整烘托出來。」

木瓜牛奶甜點版：瓜木香看

「瓜木香看」是一道賴思瑩以台中的木瓜牛奶與烤土司，做為創意靈感來源的甜點。「因為有一家台中的木瓜牛奶很有名，它同時也賣烤土司，讓我印象深刻。」

賴思瑩將蜂蜜吐司壓扁後烤脆，上面加上以甜酒釀做成的烤布蕾，加上木瓜牛奶卡士達、木瓜牛奶冰淇淋與木瓜的蛋白糖霜，「吃起來除了有木瓜牛奶的感覺之外，還會多一個層次感，就是酒釀的香氣。」

搭配來自法國南部地中海沿岸瑪格妮耶酒莊（Domaine Vial-Magnères）班努斯產區（Banyuls）的葡萄酒，「更能夠把木瓜的香氣襯托出來，烘托出甜點的味道。」

栗子控必點無誤：龍喜栗

「龍喜栗」是一道比較清爽的栗子甜點，由於其中也加入了暮黑烏龍，所以命名就從「攏係『栗』」，變成了「龍喜栗」。「我們使用了大量的栗子，有一點像融合了蒙布朗跟栗子燒的感覺，蛋糕裡面我還加了一點花椒，還加了一點椪糖，旁邊是暮黑烏龍做的雪酪（Sorbet）。」

搭配法國Domaine de la Taille aux Loups酒莊的黛歐露蒙路易（Montlouis Sur Loire Moelleux）甜白酒，「特別能夠栗子的味道充分融合之後，讓原本比較清爽的甜點層次更分明，產生出一種非常和諧、舒服的感覺。」

台灣首位亞洲50大最佳甜點主廚賴思瑩

經歷：

◎2008年：進入新加坡餐飲學校At-Sunrice GlobalChef Academy

◎2009年1月～2009年10月：於The Fullerton Hotel Singapore實習

◎2010年11月～2012年11月：擔任Gay Savoy初階甜點師

◎2013年1月～2015年9月：擔任Fordham & Grand副甜點主廚

◎2015年11月至今：擔任態芮甜點主廚

獎項：

◎2021年亞洲50大最佳甜點主廚

●場地協力／態芮（02- 8501-5500）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「瓜木香看」搭配法國瑪格妮耶酒莊班努斯產區的酒款。記者沈昱嘉／攝影。
「瓜木香看」搭配法國瑪格妮耶酒莊班努斯產區的酒款。記者沈昱嘉／攝影。
「龍喜栗」搭配Domaine de la Taille aux Loups酒莊黛歐露蒙路易甜白酒。記者沈昱嘉／攝影
「龍喜栗」搭配Domaine de la Taille aux Loups酒莊黛歐露蒙路易甜白酒。記者沈昱嘉／攝影
賴思瑩在廚房工作時展現100%的全神貫注。記者沈昱嘉／攝影。
賴思瑩在廚房工作時展現100%的全神貫注。記者沈昱嘉／攝影。
賴思瑩來到台灣至今5年7個月，致力於展演和推廣現代台灣風味。記者沈昱嘉／攝影
賴思瑩來到台灣至今5年7個月，致力於展演和推廣現代台灣風味。記者沈昱嘉／攝影
「鄉愁茶韻」搭配Château de Laubade雅馬邑VSOP。記者沈昱嘉／攝影。
「鄉愁茶韻」搭配Château de Laubade雅馬邑VSOP。記者沈昱嘉／攝影。
以苦茶油取代奶油製成的「態芮鳳梨酥」，是態芮招牌甜點之一。圖／態芮提供。
以苦茶油取代奶油製成的「態芮鳳梨酥」，是態芮招牌甜點之一。圖／態芮提供。
態芮是國內少數常規性地在晚餐提供甜點車的法式餐廳。圖／態芮提供。
態芮是國內少數常規性地在晚餐提供甜點車的法式餐廳。圖／態芮提供。
「椪餅」結合麻油冰淇淋與薑汁冰塊，是賴思瑩挑戰融合精緻甜點與本土風情的最佳寫照。圖／態芮提供。
「椪餅」結合麻油冰淇淋與薑汁冰塊，是賴思瑩挑戰融合精緻甜點與本土風情的最佳寫照。圖／態芮提供。

甜點

延伸閱讀

台南5間人氣美食送到家！蜷尾家、糯夫米糕都吃得到

在家防疫怎麼吃 護理師譚敦慈公布林家早餐食譜

雙北超商實聯制開跑，7-11、全家「開放式熱食」即日停賣！熱狗+茶葉蛋暫停提供

木村拓哉讓人相信愛情！與工藤靜香日常約會照曝光　散步遛狗、共吃冰淇淋結婚21年互動甜如熱戀情侶

相關新聞

「界」此曾在個展 林舜龍以身體成詩 回望62獻祭給2021的春天

幾百年來, 許多藝術家都以自畫像（Self-Portrait）類型的創作, 尤其是荷蘭的林布蘭（Rembrandt van Rijn, 1606-1669）是藝術史學界公認的自畫像第一人, 有近百幅不同質材的自畫作品, 堅持且忠實地描繪了各時期裡的心路歷程, 來探索並剖析自己。

餐廳關門人流停滯 黑鮪魚季坐困愁城價格直直落

現在正值黑鮪魚季，但由於新冠肺炎疫情大爆發，餐廳歇業、人潮停止，黑鮪魚冷清，黑鮪魚銷不出去，價格直直落，漁民漁會著急心慌...

旅法設計師Peter Wu發表形象影片 同步成立線上購物網站

旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威同名品牌）發表全新上線的官網，包括瀏覽最新單品、開啟網購功能，也同步發表了2021...

等不到東奧？柏萊士Bell & Ross東京銀座店先開幕！

還不能自由旅行的時刻，日本的東京、京都，都是不少人魂牽夢縈的觀光勝地。因為疫情而延遲的東京奧運，今年是否舉辦也仍在未知之...

外帶還不夠！米其林餐盤蘭餐廳推出免下車自取與外送

有鑑於全國疫情持續升溫，因應政府相關防疫政策，連續三年榮獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳自5...

首家百貨零售喊停！環球5/28前只提供餐飲民生必需品

響應政府防疫政策，環球購物中心全台七店以最低營運方式自主調整營業範圍，即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。