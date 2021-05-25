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宅家體驗生活！MUJI無印良品網購熱賣TOP5，你有幾個？

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品懶骨頭沙發系列（本體+椅套）／2,980～4,990元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品懶骨頭沙發系列（本體+椅套）／2,980～4,990元。圖／MUJI無印良品提供

最近大家都「好好在家」，減少不必要的移動，也因此網購相當熱絡，大家都在居家工作，MUJI無印良品也統計博客來、momo、7-ELEVEN線上購物中心與PChome 24h購物等四大平台，公布其熱銷的TOP5商品，可看出大家在疫情期間，更重視居家品質，也希望營造出在家能夠好感生活的氛圍。

熱銷第五名就是行動無水香氛機，可以隨身攜帶，也能放在車內，不用加水，只要用精油滴入毛氈墊片，用USB充電就能使用，在家中辦公時也方便使用。

第四名是軟質聚乙烯收納盒，因應全家人在家，有上課也有工作，各種收納整理更重要，該收納盒耐冷耐水，在廚房浴廁都能使用，還可以堆疊，很適合收納各種用品。

第三名為音波芬香噴霧器，讓家中瀰漫著喜愛的香氣，可以降低緊張感，用超音波原理擴散香氣，LED燈可以單獨使用，更是在家的好幫手。

第二名為懶骨頭沙發系列，可說是MUJI無印良品的代表商品，在家時間多，也常常需要放鬆，加上今年度懶骨頭沙發系列全面降價，一周賣出百餘組。

熱銷冠軍就是空氣循環風扇，天氣變熱，且有缺電危機，讓大家更重視省電也要循環，空氣循環風扇可以讓室內空氣流通，輔助冷氣，減少用電量，兩款尺寸一周賣出600台。

無印良品空氣循環風扇／1,980～2,980元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品空氣循環風扇／1,980～2,980元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品超音波芬香噴霧器／1,690～2,590元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品超音波芬香噴霧器／1,690～2,590元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品軟質聚乙烯收納盒／59～399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品軟質聚乙烯收納盒／59～399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品行動無水香氛機／1,190元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品行動無水香氛機／1,190元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品

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