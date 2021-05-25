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udn買東西豪灑百萬獎金！10週年慶買到「鑽」到
udn買東西在2021年5月24日滿10歲了！為了慶祝開站10週年，大手筆豪灑百萬獎金企劃了一系列10th生日慶相關活動！其中 「重金懸賞 買買在哪」活動，只要在udn買東西站上的多個活動頁找到戴著指定慶生U帽的吉祥物-買買即可蒐集點數，再使用蒐集到的點數就可以以最低$99加購超人氣商品，5月24日當天加價999元更可以換到市價萬元CITIZEN真鑽手錶！
udn買東西 10th生日慶好康不間斷，推出 「100元換購獨家好禮」、全站消費 「滿額最高享10%購物金、滿件送COLD STONE蛋糕」、新會員專屬最高領1,000元折扣，首購再贈 「肯德基蛋撻午茶組」，天天玩 「10歲拾好禮」趣味互動點擊遊戲，讓會員免費把禮品帶回家！針對一路相隨10年的忠誠會員，更加碼贈予「神秘驚喜大禮」，寵粉無極限！這一些五花八門的好康活動，全部都收錄在 生日慶攻略懶人包，絕對可以讓消費者一手掌握所有的優惠訊息！
慶生活動在5月24日生日當天達到高峰，一天限定的 【U質大牌週：全站加碼LINE10%】，串聯百大知名品牌、萬件商品回饋LINE POINTS10%賺點賺到飽。加上LINE好友專屬搶購活動，限量爆品下殺52折，還有 APP用戶專屬限定的3折搶購，萬元有找的iPad跟OSIM腿樂樂更是本次搶購的亮點之一，僅此一檔千萬不要錯過！
udn買東西 10年來陪伴210萬多位會員共度人生重要階段，感謝一路支持的會員，將持續打造最U質的購物平台，與消費者一同成長茁壯，繼續以 「最懂你的購物網站」前進下一個未來。
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