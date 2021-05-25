快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

宅在家拚防疫 煙波飯店推主廚特製外帶餐盒

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
煙波蘇澳四季雙泉館朝晴庭主廚選用南方澳現流海鮮與當季蔬菜，推出三款200元外帶餐盒：蒜香野蔬義大利麵、港口海鮮義大利麵、主廚綜合海鮮披薩，讓民眾在家防疫也能大啖最當季的新鮮海口味。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波蘇澳四季雙泉館朝晴庭主廚選用南方澳現流海鮮與當季蔬菜，推出三款200元外帶餐盒：蒜香野蔬義大利麵、港口海鮮義大利麵、主廚綜合海鮮披薩，讓民眾在家防疫也能大啖最當季的新鮮海口味。圖／煙波國際觀光集團提供

國內疫情嚴峻，煙波國際觀光集團即日起至8月31日於旗下五館飯店推出中西主廚聯手設計的特製外帶餐盒，僅180至200元就能吃到，買到特定數量還可享免費外送，搶攻宅食市場，也讓民眾安心在家大啖煙波美饌。

煙波新竹湖濱館醉月樓為新竹中餐廳經典指標，以中、粵式料理手法，結合傳統菜與在地菜之創意料理，呈現美饌新風華。這次由醉月樓當家主廚操刀，打造集結中粵料理精隨的四人闔家歡餐1980元，內含獨門港式燒臘、主廚特色菜及美饌港點，賓客可自行選擇喜愛的餐點作組合。

另也同步推出中、西、日式各三款餐盒，180元起即可讓老饕盡享異國吮指美味，消費滿五個品項即可享免費外送服務（五公里內）。

煙波花蓮館慕拉西餐廳主廚以獨門手感快炒烹飪密技，用特製醬汁及大火爆香快炒在地食材，讓料理呈現最佳原味和口感，即日起推出三款200元外帶餐盒，主菜可自由擇一（醬燒雞腿、秘製豬扒、鬼馬牛肉），另搭配鮮味蝦仁炒飯及主廚季節湯品各一份。

煙波蘇澳四季雙泉館朝晴庭主廚選用南方澳現流海鮮與當季蔬菜，推出三款200元外帶餐盒，包括蒜香野蔬義大利麵、港口海鮮義大利麵、主廚綜合海鮮披薩，讓民眾在家防疫也能大啖最當季的新鮮海口味。

由煙波宜蘭館燦燦好食主廚掌勺，以均衡飲食為主要考量推出三款200元外帶餐盒，包括燒烤韓式牛小排丼、煎烤岩鹽鮭魚排丼、酥炸油封鴨腿丼，海陸佳餚每盒都用心烹調。

煙波台南館隱糧主廚則以正統義式烹調手法、保留食材原始風味，演繹出帶有府城故事味的多元西餐風貌，即日起外帶全品項披薩，可享8折優惠。

煙波花蓮館慕拉西餐廳即日起推出三款200元外帶餐盒，主菜可自由擇一（醬燒雞腿、秘製豬扒、鬼馬牛肉），另搭配鮮味蝦仁炒飯及主廚季節湯品各一份。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波花蓮館慕拉西餐廳即日起推出三款200元外帶餐盒，主菜可自由擇一（醬燒雞腿、秘製豬扒、鬼馬牛肉），另搭配鮮味蝦仁炒飯及主廚季節湯品各一份。圖／煙波國際觀光集團提供
新竹湖濱館醉月樓打造集結中粵料理精隨的四人闔家歡餐1980元，內含獨門港式燒臘、主廚特色菜及美饌港點，賓客可自行選擇喜愛的餐點作組合。圖／煙波國際觀光集團提供
新竹湖濱館醉月樓打造集結中粵料理精隨的四人闔家歡餐1980元，內含獨門港式燒臘、主廚特色菜及美饌港點，賓客可自行選擇喜愛的餐點作組合。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波台南館隱糧主廚則以正統義式烹調手法、保留食材原始風味，演繹出帶有府城故事味的多元西餐風貌，即日起外帶全品項披薩，可享8折優惠。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波台南館隱糧主廚則以正統義式烹調手法、保留食材原始風味，演繹出帶有府城故事味的多元西餐風貌，即日起外帶全品項披薩，可享8折優惠。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波新竹湖濱館醉月樓推出中、西、日式各三款餐盒，180元起即可讓老饕盡享異國吮指美味，消費滿五個品項即可享免費外送服務（五公里內）。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波新竹湖濱館醉月樓推出中、西、日式各三款餐盒，180元起即可讓老饕盡享異國吮指美味，消費滿五個品項即可享免費外送服務（五公里內）。圖／煙波國際觀光集團提供
由煙波宜蘭館燦燦好食主廚掌勺，以均衡飲食為主要考量推出三款200元外帶餐盒，包括燒烤韓式牛小排丼、煎烤岩鹽鮭魚排丼、酥炸油封鴨腿丼，海陸佳餚每盒都用心烹調。圖／煙波國際觀光集團提供
由煙波宜蘭館燦燦好食主廚掌勺，以均衡飲食為主要考量推出三款200元外帶餐盒，包括燒烤韓式牛小排丼、煎烤岩鹽鮭魚排丼、酥炸油封鴨腿丼，海陸佳餚每盒都用心烹調。圖／煙波國際觀光集團提供

義大利 海鮮 新竹

延伸閱讀

逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

食譜／懶人快手義式鮮蝦麵 用料簡單營養美味又有飽足感

杏桃鬆餅買1送1、披薩買3送1！8家外帶優惠拼防疫

他買披薩慶祝母親節 打開驚見8片全黑成「烤焦披薩」

相關新聞

「界」此曾在個展 林舜龍以身體成詩 回望62獻祭給2021的春天

幾百年來, 許多藝術家都以自畫像（Self-Portrait）類型的創作, 尤其是荷蘭的林布蘭（Rembrandt van Rijn, 1606-1669）是藝術史學界公認的自畫像第一人, 有近百幅不同質材的自畫作品, 堅持且忠實地描繪了各時期裡的心路歷程, 來探索並剖析自己。

餐廳關門人流停滯 黑鮪魚季坐困愁城價格直直落

現在正值黑鮪魚季，但由於新冠肺炎疫情大爆發，餐廳歇業、人潮停止，黑鮪魚冷清，黑鮪魚銷不出去，價格直直落，漁民漁會著急心慌...

旅法設計師Peter Wu發表形象影片 同步成立線上購物網站

旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威同名品牌）發表全新上線的官網，包括瀏覽最新單品、開啟網購功能，也同步發表了2021...

等不到東奧？柏萊士Bell & Ross東京銀座店先開幕！

還不能自由旅行的時刻，日本的東京、京都，都是不少人魂牽夢縈的觀光勝地。因為疫情而延遲的東京奧運，今年是否舉辦也仍在未知之...

外帶還不夠！米其林餐盤蘭餐廳推出免下車自取與外送

有鑑於全國疫情持續升溫，因應政府相關防疫政策，連續三年榮獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳自5...

首家百貨零售喊停！環球5/28前只提供餐飲民生必需品

響應政府防疫政策，環球購物中心全台七店以最低營運方式自主調整營業範圍，即日起至5月28日只提供「餐飲外帶自取與外送、超市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。