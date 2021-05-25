宅在家拚防疫 煙波飯店推主廚特製外帶餐盒

國內疫情嚴峻，煙波國際觀光集團即日起至8月31日於旗下五館飯店推出中西主廚聯手設計的特製外帶餐盒，僅180至200元就能吃到，買到特定數量還可享免費外送，搶攻宅食市場，也讓民眾安心在家大啖煙波美饌。

煙波新竹湖濱館醉月樓為新竹中餐廳經典指標，以中、粵式料理手法，結合傳統菜與在地菜之創意料理，呈現美饌新風華。這次由醉月樓當家主廚操刀，打造集結中粵料理精隨的四人闔家歡餐1980元，內含獨門港式燒臘、主廚特色菜及美饌港點，賓客可自行選擇喜愛的餐點作組合。

另也同步推出中、西、日式各三款餐盒，180元起即可讓老饕盡享異國吮指美味，消費滿五個品項即可享免費外送服務（五公里內）。

煙波花蓮館慕拉西餐廳主廚以獨門手感快炒烹飪密技，用特製醬汁及大火爆香快炒在地食材，讓料理呈現最佳原味和口感，即日起推出三款200元外帶餐盒，主菜可自由擇一（醬燒雞腿、秘製豬扒、鬼馬牛肉），另搭配鮮味蝦仁炒飯及主廚季節湯品各一份。

煙波蘇澳四季雙泉館朝晴庭主廚選用南方澳現流海鮮與當季蔬菜，推出三款200元外帶餐盒，包括蒜香野蔬義大利麵、港口海鮮義大利麵、主廚綜合海鮮披薩，讓民眾在家防疫也能大啖最當季的新鮮海口味。

由煙波宜蘭館燦燦好食主廚掌勺，以均衡飲食為主要考量推出三款200元外帶餐盒，包括燒烤韓式牛小排丼、煎烤岩鹽鮭魚排丼、酥炸油封鴨腿丼，海陸佳餚每盒都用心烹調。