宅在家拚防疫 煙波飯店推主廚特製外帶餐盒
國內疫情嚴峻，煙波國際觀光集團即日起至8月31日於旗下五館飯店推出中西主廚聯手設計的特製外帶餐盒，僅180至200元就能吃到，買到特定數量還可享免費外送，搶攻宅食市場，也讓民眾安心在家大啖煙波美饌。
煙波新竹湖濱館醉月樓為新竹中餐廳經典指標，以中、粵式料理手法，結合傳統菜與在地菜之創意料理，呈現美饌新風華。這次由醉月樓當家主廚操刀，打造集結中粵料理精隨的四人闔家歡餐1980元，內含獨門港式燒臘、主廚特色菜及美饌港點，賓客可自行選擇喜愛的餐點作組合。
另也同步推出中、西、日式各三款餐盒，180元起即可讓老饕盡享異國吮指美味，消費滿五個品項即可享免費外送服務（五公里內）。
煙波花蓮館慕拉西餐廳主廚以獨門手感快炒烹飪密技，用特製醬汁及大火爆香快炒在地食材，讓料理呈現最佳原味和口感，即日起推出三款200元外帶餐盒，主菜可自由擇一（醬燒雞腿、秘製豬扒、鬼馬牛肉），另搭配鮮味蝦仁炒飯及主廚季節湯品各一份。
煙波蘇澳四季雙泉館朝晴庭主廚選用南方澳現流海鮮與當季蔬菜，推出三款200元外帶餐盒，包括蒜香野蔬義大利麵、港口海鮮義大利麵、主廚綜合海鮮披薩，讓民眾在家防疫也能大啖最當季的新鮮海口味。
由煙波宜蘭館燦燦好食主廚掌勺，以均衡飲食為主要考量推出三款200元外帶餐盒，包括燒烤韓式牛小排丼、煎烤岩鹽鮭魚排丼、酥炸油封鴨腿丼，海陸佳餚每盒都用心烹調。
煙波台南館隱糧主廚則以正統義式烹調手法、保留食材原始風味，演繹出帶有府城故事味的多元西餐風貌，即日起外帶全品項披薩，可享8折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言