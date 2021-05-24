快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂子推出「TO-GO線上點餐」 自取外帶88折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
樂子the Diner推出4款「樂便當」。圖／樂子the Diner提供
樂子the Diner推出4款「樂便當」。圖／樂子the Diner提供

樂子the Diner外帶外送需求自上周以來大幅成長，自5月19日起所有分店暫不開放內用，僅提供外帶與外送服務，可透過樂子the Diner「TO-GO線上點餐」或電話或外送平台訂餐，自取外帶享88折優惠。

因應不斷成長的外帶需求，樂子the Diner也推出4款「樂便當」，包括「低脂香煎雞胸肉」180元、「鳳梨莎莎烤雞腿」220元、「美式BBQ豬肋排」250元、「香檸炭烤鮭魚排」250元。

此外，還有最受健身朋友歡迎的「偽澱粉」系列——「花椰米嬉皮碗」與「女神不卡櫛瓜麵」，好在疫情期間滿足居家工作WFH（Work From Home），或者需要外出上班的朋友們美食需求。

只要加入「樂」好友官方Line@https://reurl.cc/MZmXjp，活動期間會員獨享消費滿2000元，送小份「凱薩沙拉」乙份。樂子the Diner在近期內也即將推出5分鐘上菜的料理食材組合Box，滿足有自「煮」管理需求的消費者。

漢堡。圖／樂子the Diner提供
漢堡。圖／樂子the Diner提供
義大利麵、燉飯。圖／樂子the Diner提供
義大利麵、燉飯。圖／樂子the Diner提供
蛋捲。圖／樂子the Diner提供
蛋捲。圖／樂子the Diner提供

疫情 鮭魚

延伸閱讀

有片！拿出你的水瓶 健身新手也能上手的9分鐘腹肌運動

百貨強攻外帶外送 SOGO把名店料理變外帶餐盒

比薩買1送1、滿額打8折！4間餐廳外送外帶享優惠

黃偉哲宣布 台南餐廳小吃禁內用

相關新聞

樂子推出「TO-GO線上點餐」 自取外帶88折

樂子the Diner外帶外送需求自上周以來大幅成長，自5月19日起所有分店暫不開放內用，僅提供外帶與外送服務，可透過樂...

BLACKPINK Rosé代言Tiffany 愛犬Hank餐盤搶先升級

美國精品品牌Tiffany & Co.於上個月宣布韓國女子天團BLACKPINK的成員Rosé擔任全球品牌代言人。Ros...

宏碁號召全民挺醫護活動 分享、回饋送Acer抗菌隨身包

PC品牌大廠宏碁（2353）號召全民共同做好防疫，以實際行動力挺醫護人員，舉辦集氣加油活動，凡活動期間更換「挺醫護」大頭...

5大電信免費送門號助弱勢生 吃到飽免綁約最低238元起

因應國內疫情警戒升級，全國各級學校停止到校上課，改採居家線上教學，全台迎來史上最大規模的遠距教學需求。五大電信業者均提供...

桃紅色地球變得更可愛 MSGM推出永續發展膠囊系列

義大利時尚KOL Chiara Ferragni的穿搭照一直是很多人關注的焦點，從她最近的搭配可以看出今年「螢光綠」似乎...

舒心廚房／WFH好想甜蜜蜜肉桂捲？姊弟煮廚教你自己做

編按：減少外食與聚會的日子，想念豐盛的下午茶與甜蜜肉桂捲嗎？沒問題，立刻在家動手做做看，烤一大盤自己享用！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。