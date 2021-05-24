樂子推出「TO-GO線上點餐」 自取外帶88折

樂子the Diner外帶外送需求自上周以來大幅成長，自5月19日起所有分店暫不開放內用，僅提供外帶與外送服務，可透過樂子the Diner「TO-GO線上點餐」或電話或外送平台訂餐，自取外帶享88折優惠。

因應不斷成長的外帶需求，樂子the Diner也推出4款「樂便當」，包括「低脂香煎雞胸肉」180元、「鳳梨莎莎烤雞腿」220元、「美式BBQ豬肋排」250元、「香檸炭烤鮭魚排」250元。

此外，還有最受健身朋友歡迎的「偽澱粉」系列——「花椰米嬉皮碗」與「女神不卡櫛瓜麵」，好在疫情期間滿足居家工作WFH（Work From Home），或者需要外出上班的朋友們美食需求。